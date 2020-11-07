محمد عاضد المهيري لـ«الاتحاد»: فحص الإبل المرشحـة وزيادة كبيــرة بالمشاركات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

أكد محمد عاضد المهيري مدير مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن المزاينة هذا العام ستشهد عدداً من التطورات التي تصب في مصلحة المشاركين وملاك الإبل، سواء من داخل الدولة أو خارجها، مشيراً إلى أن العام الحالي سيتم فحص جميع الإبل المرشحة للفوز من قبل لجنة التحكيم والتي تقرر مبيتها في شبك المهرجان، حيث سيشمل الفحص كلاً من العبث والمنشطات، وذلك لضمان التأكد من سلامة وصحة الإبل الفائزة، وضمان المصداقية والشفافية، وبناءً عليه سيتم استبعاد أي إبل يثبت وجود عبث أو منشطات في نتائج الفحص الخاصة بها.

وبين المهيري أن الفحص سيشمل جميع الإبل المرشحة وليست الإبل المشتبه فيها فقط، بل سيتم إجراء الفحوص لجميع الإبل المرشحة قبل تحديد الإبل الفائزة بالمراكز الأولى في المسابقات المختلفة.

وتوقع المهيري أن تشهد المشاركات هذا العام إقبالاً كبيراً من إصحاب الإبل الراغبين في خوض منافسات المسابقة الأكبر والأبرز على المستوى الخليجي، خاصة بعد تعديل مواعيد المسابقات هذا العام، لتصبح أيام العطلات الأسبوعية، وهو ما سيتيح الفرصة أمام عدد أكبر من المشاركين في خوض المنافسات، حيث تقرر أن يكون هناك أسبوع خاص للمحليات، وآخر خاص بالمجاهيم، وهو ما يعني مزيداً من المشاركات وقوة في المنافسات، مؤكداً أن مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم تضم 56 شوطاً، خصصت لها 476 جائزة موزعة على فئتي المحليات والمجاهيم، ضمن 6 فئات عمرية: (المفاريد، الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول)، حيث خصصت 30 شوطاً لفئة المحليات بمجموع جوائز بلغ 248 جائزة، و26 شوطاً لفئة المجاهيم بمجموع جوائز يبلغ 228 جائزة. وبين المهيري أن اشتراطات اللجنة المنظمة للمهرجان تضمن حجب جائزة المراكز التي لا يرتقي الحلال المشارك فيها لمستوى الجائزة، والتي يتم تحديدها من قبل لجنة التحكيم التي ستقوم بعملية التقييم بناءً على المعايير والاشتراطات التي وضعتها اللجنة المنظمة والإعلان عنها، واطلع عليها المشاركون في مختلف الأشواط، وهو ما يصب في مصلحة المزاينة، ويساهم في الارتقاء بالمشاركات وقوة المنافسة بين المتسابقين.

وأضاف المهيري: «إن التسجيل الإلكتروني الذي تم فتحه أمام المشاركين، يستهدف التسهيل على المشاركين من خلال الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تتميز بها الدولة، ويتيح للمشارك التسجيل (أونلاين) في أي مكان دون الحاجة للحضور إلى موقع المهرجان، هذا بجانب لجنة الترصيص والتسجيل الموجودة في موقع المهرجان والتي تقوم بتقديم خدماتها إلى المشاركين من خلال الحصول على موعد والتقدم للموقع والاستفادة من تلك الخدمات، ومنها الشرائح الإلكترونية الخاصة بالإبل المشاركة والتي ستكون مجانية».

وأشار المهيري إلى أن جميع فرق العمل الخاصة بالمهرجان باشرت عملها قبل المهرجان بوقت كافٍ لإتاحة الفرصة أمام الجميع للمشاركة والتسجيل والاستفسار، موضحاً أنه تم تسجيل أكثر من 600 مطية جديدة قبل بدء المهرجان.

أكد عدد من المشاركين في مهرجان الظفرة والجمهور، أن مهرجان الظفرة حقق نجاحاً كبيراً في أسبوعه الأول، رغم الظروف الاستثنائية التي أقيم فيها، وأن التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ساهم في إنجاح الفعاليات.

مسابقات

أوضح عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، أن مهرجان الظفرة في نسخته 14 يأتي بشكل استثنائي في ظل الظروف الاستثنائية لمواجهة تحدي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، حيث اقتصرت المنافسات على مزاينة الإبل لفئتي المحليات والمجاهيم وسباق الخيول العربية الأصيلة ومزاينة الصقور ومسابقة الصيد بالصقور ومزاينة السلوقي وبطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر ومسابقة الرماية ومزاينة غنم النعيم، مشيراً إلى أن هذه الدورة للمهرجان لن تشمل السوق الشعبي وفعالياته، وذلك حرصاً على السلامة العامة وسلامة المشاركين والعاملين.

وأضاف سعيد مرمان العامري، أحد المشاركين في مهرجان الظفرة، أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية يضمن أمن وسلامة المشاركين والحضور، وأن النسخة الحالية من المهرجان تشهد منافسة قوية بين المشاركين، ما يؤكد نجاح المهرجان رغم الظروف الاستثنائية التي أقيم فيها.