«القلب الكبير»: إغاثة 8 آلاف متضرر من الفيضانات بالسودان

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت «القلب الكبير» مشروعين يهدفان إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإيواء، لأكثر من 8 آلاف متضرر من الفيضانات، التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية مؤخراً، بتكلفة بلغت 753 ألف درهم، وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

ويوفر المشروع الأول الذي تنفذه المؤسسة، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أشهر السلال الغذائية لأكثر من 7000 متضرر من الفيضانات في مختلف الولايات السودانيّة، بتكلفة تصل إلى 367 ألف درهم. وخصصت المؤسسة المشروع الثاني، الذي تنفذه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم النازحين في العاصمة السودانية الخرطوم.