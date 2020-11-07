«الاتحاد العمالي»: التطعيم الوسيلة الأكثر أماناً للوقاية من الفيروس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

واصلت صحيفة الاتحاد إصدار الملحق العمالي الجديد الموجه للعمال بالدولة، والذي يصدر بلغات عدة، وتضمن العدد تأكيد أن الإجراءات الاحترازية تحمي المجتمع من «كورونا»، وفق ما جاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات، وكذلك عرض المستجدات المتعلقة بجهود مختلف مؤسسات الدولة في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والإعلان عن القرارات ذات الصلة والهادفة إلى تعزيز عملية التعافي التام على مختلف المسارات.

كما احتوى العدد على مجموعة من الإحصاءات والأرقام التي تعكس تطورات الوضع الصحي خلال الأسبوع الممتد من 28 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2020 والذي شهد إجراء 803579 فحصاً.

وكشفت هذه الفحوص عن انخفاض بنسبة 15% في الحالات على مستوى الدولة بارتفاع قدره 3% عن الأسبوع السابق، وكذلك مستجدات الوضع الصحي في الدولة، وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة من قبل العديد من الهيئات والجهات في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، وتوفير أفضل مستويات الرعاية الصحية للحالات الموجودة في المنشآت الطبية.

وتناولت أيضاً أن الإنسان يكتسب المناعة من الأمراض الفيروسية عبر طريقتين، هما الإصابة بالفيروس نفسه، ما يدفع جهاز المناعة إلى إنتاج أجسام مضادة، أو أخذ التطعيم اللازم الذي يعتمد على مبدأ محاكاة الإصابة من أجل تحفيز جهاز المناعة على إنتاج أجسام دفاعية في الأوضاع الطبيعية، وأن طريقة التطعيم هي الأكثر أمناً وسلامة، وهي الهدف الذي تسعى إليه الأبحاث الحالية داخل الدولة وعالمياً.

كما تضمن الملحق العمالي أهم 20 نصيحة للعمال للحفاظ على الصحة النفسية خلال جائحة «كورونا» في مقر العمل والسكن، كما أشار إلى استفادة 5000 عامل من المساعدات الغذائية التي قدمها بنك الإمارات للطعام في إمارة رأس الخيمة خلال الأشهر التسعة الماضية.

كما لفت الإصدار إلى ابتكار للطالبة فايزة جاسم البوسميط، من الفجيرة «قبعة ذكية»، تعمل على توفير طوق من الحماية والسلامة لفئة العمال، لمواجهة ظروف عملهم الذي يتطلب ساعات طويلة في الهواء الطلق، ورغبة في حمايتهم من الإنهاك الحراري.

وأشار الإصدار إلى دعوة شرطة أبوظبي السائقين إلى ضرورة الالتزام باتباع إجراءات وتعليمات عناصر الشرطة والدوريات المرورية عند النقاط الأمنية للدخول إلى إمارة أبوظبي، بما يسهم في انسيابية الحركة المرورية، وتجنب الازدحام المروري، وحثها السائقين العابرين عند النقاط الأمنية على ضرورة إبراز بطاقة الهوية الإماراتية ونتيجة فحص «كوفيد - 19» المرسلة على الهاتف أو أي إثباتات رسمية تفيد بذلك، والاهتمام بوضع الكمامة على الوجه، على أن يكون عدد الموجودين بالمركبة ثلاثة أشخاص من غير السائق، وعدم التصوير في هذه المنطقة.

ولفتت إلى أهمية الالتزام بالمسارات المخصصة والموضحة باللوحات الإرشادية والألوان على الطريق.

