«صحة دبي»: إحصاءات دقيقة عن لقاح الإنفلونزا أسبوعياً

سامي عبد الرؤوف ( دبي)

طلبت هيئة الصحة في دبي، من القطاع الصحي الخاص بالإمارة، توفير البيانات الإحصائية المتعلقة بلقاح الإنفلونزا الموسمية، وذلك لأغراض الرصد والتقصي والحصول على بيانات موثوقة لتعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة، للحد من انتشار الأمراض المعدية والأمراض المزمنة، خاصة في ظل الوضع الاستثنائي الحالي لانتشار جائحة كورونا «فيروس كوفيد 19».

وأشارت «الهيئة»، في تعميمها بهذا الشأن، إلى ضرورة توفير إحصائيات توضح عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية، التي تم إعطاؤها للمرضى، من خلال كل منشأة صحية للمرضى خلال الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ الأول من شهر سبتمبر الماضي وحتى الخميس الماضي، على أن يتم موافاة الهيئة بالإحصائيات المطلوبة اليوم الأحد.

وأكدت «الهيئة»، ضرورة الاستمرار في موافاتها بالبيانات المطلوبة، من خلال الالتزام بتعبئة البيانات المطلوبة عن عدد لقاحات الإنفلونزا الموسمية التي يتم إعطاؤها في المنشأة الصحية الخاصة أسبوعياً، والتقيد بموافاتها بالإحصائية في الموعد المحدد، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع حتى إشعار آخر.

وشددت «الهيئة»، على أن يتم إدراج البيانات المطلوبة وإرسالها باستخدام الرابط المحدد لهذا الغرض، مشيرة إلى أنه يتوجب على جميع المنشآت الصبحية المرخصة من قبل «الهيئة» التقييد، بما ورد تفادياً لأي مسألة قانونية.