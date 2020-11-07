«مزارع العين».. إنتاج محلي يعزز الأمن الغذائي

العين (وام)

«أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة».. مقولة مأثورة عن مؤسس البلاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي كان مدركاً أهمية الزراعة التي تعتبر لبنة من لبنات قيام أي حضارة على مدى التاريخ، فمنذ قيام الاتحاد عام 1971 أولت الدولة اهتماماً كبيراً بالقطاع الزراعي عبر استمرار عملية التنمية الزراعية الشاملة والتي كان من نتائجها حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز 21 في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بعام 2019 الذي يجسد دعم القيادة المستمر لهذا القطاع الاستراتيجي والحيوي.

وتعتبر مزارع العين التي يصل عددها إلى 11921 ألف مزرعة من المزارع التي تساهم في استدامة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي بالدولة من خلال تنوع المحاصيل التي تنتجها باستخدام الأساليب والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

محاصيل جديدة

وقال المهندس محمد سالمين العلوي مدير قسم إرشاد العين في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بأن «الهيئة» تقوم بإطلاق خطة المزارع الإرشادية سنوياً بهدف تشجيع أصحاب المزارع من المواطنين في تبني التقنيات الحديثة والمبتكرة في مجال الزراعة من خلال التركيز على استخدام الحلول الفنية المناسبة لتطوير قدرات المزارعين وإدخال محاصيل جديدة وأصناف محسنة، مما يؤدي إلى ترسيخ مفهوم الممارسات الزراعية الجيدة ونشرها بين المزارعين.

ومن جانبه، أوضح عثمان العامري صاحب مزرعة في مدينة العين أن مزارع العين تستخدم عدة طرق زراعية التي تتماشى مع الطبيعة المناخية في المدينة والتي تقلل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة وأيضاً توفير كميات كبيرة من مياه الري، ولعل أبرزها استخدام البيوت المحمية بكافة أشكالها مثل البيوت الشبكية، والبيوت البلاستيكية والتي من أهم مميزاتها هي مضاعفة الإنتاج الزراعي والحفاظ على كمية المياه وحماية النبات من تقلبات الطقس وتهيئة المناخ المناسب لنمو النبات، بالإضافة إلى الإنتاج المستمر على مدار العام لبعض أنواع الخضروات.

وأضاف العامري بأن نظام الزراعة المائية «‏‏‏Hydroponics» ‏‏‏في البيوت المحمية من الأنظمة التي يتم استخدامها في مزارع العين التي توفر المياه المستخدمة في عمليات الري من خلال الزراعة من دون تربة عبر استخدام المحاليل والمغذيات النباتية لإمداد النباتات باحتياجاتها من العناصر الضرورية لنموها، مما يعزز الاستدامة الزراعية، ويحافظ على مخزون المياه الجوفية.

كما أكد منصور أحمد السلامي النيادي صاحب مزرعة أن نمط الزراعة المختلطة أو ما يطلق عليها المزارع التكاملية ينتشر في مزارع العين عبر تطبيق هذا النمط الزراعي الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستدامة الزراعية والحيوانية ومنظومة الأمن الغذائي في الدولة.