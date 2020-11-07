«تريندز» يوقع مذكرة تفاهم مع «الدولي للدراسات»

أبوظبي (الاتحاد)

قام وفد من «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» برئاسة المدير التنفيذي عمر النعيمي، مؤخراً، بزيارة «المركز الدولي للتدريب والدراسات» في دبي، بهدف التعرف إلى ما يقدمه المركز من برامج تدريبية وخدمات وأنشطة بحثية، حيث كان في استقبال الوفد الدكتور فهد السبهان رئيس مجلس إدارة «المركز الدولي للتدريب والدراسات»، رئيس مجموعة السبهان القانونية، الذي أوضح طبيعة الدور الذي يقوم به المركز في مجال التدريب القانوني والإداري، وإجراء الدراسات والبحوث والاستشارات القانونية.

وأعرب عمر النعيمي عن تقديره لطبيعة الدور المهم، الذي يقوم به «المركز الدولي للتدريب والدراسات» في مجال التدريب القانوني والإداري، وأشار إلى أن «تريندز» يتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المركز الدولي للتدريب والدراسات» في دبي، والاستفادة من خبراته الكبيرة في مجال التدريب الإداري، والتعاون في مجال إعداد البحوث والدراسات ذات الاهتمام المشترك.

ونوّه النعيمي بأن «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» يضع ضمن أولوياته العمل على توفير برامج تدريبية مبتكرة وحديثة لتأهيل الكوادر الإدارية وتدريبها في المجالات المختلفة، وصمم لذلك العديد من البرامج المتميزة التي تجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، سواء في ما يتعلق بطرق الإدارة الحديثة، أو في ما يتعلق بتنمية رأس المال البشري.

هذا وقد وقّع «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» مذكرة تفاهم مع «المركز الدولي للتدريب والدراسات»، بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما فيها التدريب الإداري والبحوث والدراسات المتخصصة، إلى جانب التعاون في تنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة في ما يتعلق بتطوير وتصميم البرامج التدريبية رفيعة المستوى، التي تسهم في تأهيل الأفراد ورفع كفاءة المؤسسات، كما تنص مذكرة التعاون بين المركزين على الاستفادة من قاعدة المعلومات والبيانات المتوفرة لديهما، وتبادل الإصدارات العلمية من كتب ودراسات متخصصة.

الجدير بالذكر أن مركز «تريندز» أطلق مؤخراً إدارة «تريندز للمعرفة»، التي تستهدف التدريب والتطوير في مجالات مختلفة منها: «التدريب الإداري»، و«تنمية رأس المال البشري»، و«إدارة الوقت»، و«الإدارة بالأهداف» و«استشراف المستقبل»، كما تركز هذه الإدارة أيضاً على التأهيل العلمي والأكاديمي للباحثين أيضاً، وتنمية مهاراتهم البحثية من خلال برامج متخصصة تواكب أحدث مناهج البحث العلمي في العلوم السياسية والاستراتيجية وقضايا الأمن القومي.