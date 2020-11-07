تأهيل خبراء لـ«مسرح الجريمة» بشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

اطلع معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على مشروع «المحاكاة التدريبي الافتراضي»، الذي يعد ضمن مشروعات تطبيقات الواقع الافتراضي في تدريب وتأهيل خبراء القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن برنامج «مسرعات الخبراء»، الذي ينفذه مجلس علماء شرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة والإدارة العامة للتدريب، حيث يهدف مشروع «المحاكاة التدريبي الافتراضي» إلى تدريب وتأهيل خبراء شرطة دبي للتعامل مع مسرح الجريمة وكافة التخصصات والعمليات الشرطية.

جاء ذلك بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، واللواء الدكتور أحمد عيد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعميد خبير خالد السميطي نائب مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الإدارية بالوكالة، والدكتورة فريدة الشمالي مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة للشؤون الفنية، وعدد من الضباط.

وأكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على استشراف المستقبل والاستفادة من برامج الذكاء الاصطناعي في مكافحة الجريمة والحد منها، بما يسهم في تحقيق استراتيجيتها في جعل دبي مدينة آمنة وسعيدة.

ومن جانبه، أكد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، حرص قطاع شؤون البحث الجنائي، خاصةً الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة على استخدام أحدث التقنيات الذكية وبرامج الذكاء الاصطناعي لمواكبة التطور والتسلح بأدوات المستقبل وفتح آفاق جديدة في مجال العمل الأمني، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان، وإسعاد المجتمع، وهذا يجعل ما يميز القيادة العامة لشرطة دبي، ويجعلها في طليعة الركب العالمي.