شرطة دبي تطلق النسخة الثالثة من «التقاط العلم»

دبي (الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، النسخة الثالثة من مسابقة التقاط العلم (Capture The Flag) الهادفة إلى رفع وتعزيز وصقل مهارات وخبرات الشباب في مجال الأمن الإلكتروني، من خلال تشجيعهم وتحفيز الحس الأمني والعلمي لدى طلبة المدارس والجامعات، وإشراك المحترفين في مجال تقنية المعلومات والهواة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على مهارات وقدرات المشاركين في التصدي للهجمات والجرائم الإلكترونية، من خلال استخدام أحدث التكنولوجيا، لتتيح الفرصة لهم لخوض التحديات ضمن أجواء من المنافسة.

وكشفت اللجنة التنظيمية للمسابقة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن موعد بدء التسجيل في المسابقة في نسختها الثالثة سيكون في 8 نوفمبر 2020، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني «https://dp.ctf.ae» مؤكدةً أن المسابقة ستبدأ في «يومي الجمعة والسبت 20 و21 نوفمبر 2020»، حيث سيتم الإعلان عن الفائزين في نهاية شهر نوفمبر 2020.

وقال العميد جمال سالم الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي: إن هذه المسابقة تُجسّد الهدف الثاني من «استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والرامية إلى تشجيع الابتكار في مجال الأمن الإلكتروني والمعلوماتي، وضمان بناء فضاء إلكتروني آمن في إمارة دبي.

جيل الشباب

من جانبه، قال النقيب عبدالله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث بشرطة دبي: إن إطلاقنا للنسخة الثالثة من مسابقة «التقاط العلم» يأتي في إطار حرص شرطة دبي على الاستمرار في إقامة الأنشطة الهادفة التي تتماشى مع توجهاتها الاستراتيجية، ورؤية الحكومة والقيادة الرشيدة، التي تضع جيل الشباب والطلبة ضمن الأولويات الهامة، كونهم جيل الحاضر والمستقبل، وبهم تستمر النهضة والتنمية في مختلف المجالات، فتأتي أهمية رفدهم بالعلوم والمعارف وإشراكهم في التحديات والمسابقات العلمية، لتتيح لهم المجال لإطلاق إبداعاتهم وأفكارهم، ليكونوا لبنة أساسية في مسيرة العلم والمعرفة واقتصاد المعرفة والبحث العلمي في الدولة.

وأكد النقيب عبدالله الشحي أن نجاح النسخة الأولى والثانية من المسابقة، يعكس مدى أهميتها، منوهاً إلى أن الجميع اليوم يتصل بالفضاء الإلكتروني، وهناك مخاطر سواء على مستوى الأشخاص أو المجتمع أو المؤسسات، فتأتي المسابقة كنوع من التوعية المجتمعية لأهمية حماية الفضاء الإلكتروني، من خلال فهم التحديات التي يواجها المجال تقني حول العلم، والجهود العلمية تبذل في سبيل حماية هذا القطاع.