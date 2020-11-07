شرطة الشارقة تدشن المرحلة الثانية من «المراقبة الإلكترونية»

الشارقة (الاتحاد)

دشن العميد إبراهيم مصبح العاجل نائب مدير عام العمليات الشرطية، أمس، المرحلة النهائية لمنظومة المراقبة الإلكترونية في المنطقة الشرقية والوسطى، بحضور مبارك سعيد مبارك بن عباد المحامي العام لنيابة خورفكان الكلية، وإبراهيم محمد النقبي رئيس نيابة الذيد الكلية، والعميد دكتور خالد حمد الحمادي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بالإنابة، والعقيد علي الكي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، والعقيد حمد عبدالله الريامي مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، وممثلين من الأمانة العامة لمكتب سمو الوزير والإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة ومركز الدعم الاجتماعي بالشارقة، وعدد من الضباط ذوي الاختصاص.

تم خلال عملية التفعيل شرح الفكرة العامة لهذه التقنية، ومن تطبق عليهم الشروط والأحكام، بالمراقبة الإلكترونية بطريقة مبتكرة وغير تقليدية، يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة من النتائج المجتمعية والأمنية، كضمان وجود المحكوم عليه مع أسرته، حيث تتم المراقبة من خلال غرفة عمليات خاصة بهذه التقنية، تعمل على إرسال كل التفاصيل والتحركات إلى الجهات المعنية بصورة موثوقة وسلسة.

كما تم التأكيد على أن هذه التقنية لا تطبق على المحكوم عليه إلا بعد موافقته الشخصية عليها، والتوقيع على بعض الإجراءات والشروط للحفاظ على الجهاز واستمرارية عمله طوال فترة الحكم.