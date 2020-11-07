«قضاء أبوظبي» تختتم تدريب المحامين لأغراض القيد

أبوظبي (وام)

اختتمت دائرة القضاء في أبوظبي، الدورة الـ24، من برنامج تدريب المحامين المتقدمين للقيد بجدول المحامين المقبولين أمام نيابات ومحاكم أبوظبي، وذلك بمشاركة 11 محامياً منهم 5 سيدات ليبلغ العدد الإجمالي للمحامين، الذي اجتازوا البرنامج هذا العام 66 محامية ومحامياً، وذلك خلال خمس دورات تم تنظيمها في 2020.

وأوضح خميس القبيسي، مدير إدارة شؤون المحامين والخبراء بدائرة القضاء، أن الخدمات التدريبية التي تقدمها الدائرة لفئة المحامين، تشمل بالإضافة إلى البرامج التأهيلية لأغراض القيد برامج التدريب المستمر للمحامين المشتغلين، مشيراً إلى أن عام 2020 شهد 7 ورش تدريبية، تناولت عدداً من المستجدات التشريعية والقضائية، من أهمها قانون الإفلاس والقوة القاهرة وكوفيد 19.

