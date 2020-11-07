طقس الغد غائم مع فرصة سقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق خاصة الشرقية والغربية مع فرصة سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 09:26 والجزر الأول عند الساعة 09:42 والجزر الثاني عند الساعة 00:49.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط.. ويحدث المد الأول عند 13:32 والمد الثاني عند الساعة 04:03 والجزر الأول عند الساعة 08:09 والجزر الثاني عند الساعة 20:42.