الإمارات تفوز للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض "أوفي"

فازت دولة الإمارات للمرة الثانية على التوالي بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض "أوفي" وذلك في ضوء انتخابات المجلس التي عقدت مؤخرا بمقر الاتحاد في العاصمة الفرنسية باريس وجاء فوز الدولة بعضوية الاتحاد بعد إعادة انتخاب سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة عضوا في المجلس لثلاث سنوات قادمة.

واعتبر سيف محمد المدفع أن إعادة انتخابه لعضوية مجلس إدارة الاتحاد العالمي لصناعة المعارض دليل على الثقة التي يوليها الاتحاد لممثلي دولة الإمارات وتقديرا لجهودهم المبذولة من أجل مصلحة هذه الصناعة ومواصلة تطويرها وتعزيز تنافسيتها ..مشيرا إلى أن الاختيار يعد تأكيدا على الدور الذي تلعبه الإمارات عامة والشارقة على وجه الخصوص ممثلة في مركز إكسبو في تعزيز ريادة قطاع المعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات التي يشهدها القطاع نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19 .. مؤكدا أنه سيعمل من خلال موقعه في هذا المكان على تعزيز صناعة المعارض في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وإيجاد الحلول المناسبة لكافة التحديات على مستوى المنطقة.