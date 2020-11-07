"القلب الكبير" تطلق مشروعين بتكلفة 753 ألف درهم لإغاثة متضرري الفيضانات في السودان

أطلقت "القلب الكبير" مشروعين يهدفان إلى تقديم المساعدات الإغاثية والإيواء لأكثر من 8 آلاف متضرر من الفيضانات التي اجتاحت عدداً من الولايات السودانية مؤخراً بتكلفة بلغت 753 ألف درهم وذلك بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة.

ويوفر المشروع الأول الذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة على مدى ثلاثة أشهر السلال الغذائية لأكثر من 7000 متضرر من الفيضانات في مختلف الولايات السودانيّة بتكلفة تصل إلى 367 ألف درهم.

وخصصت المؤسسة المشروع الثاني الذي تنفذه بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين دعم النازحين في العاصمة السودانية الخرطوم عبر تقديم المساعدات الإيوائية المطلوبة بشكل عاجل لـ 1398 نازحاً من المتضررين من الفيضانات إلى جانب تعزيز قدرة المجتمع المحلي على احتواء نتائج وآثار الكارثة وذلك بتكلفة تصل إلى 386 ألف درهم.

وأوضحت مريم الحمادي مدير مؤسسة القلب الكبير ان المشروعين يندرجان في إطار الجهود الإنسانية والتنموية المتواصلة لمؤسسة القلب الكبير والتي تعكس رؤية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة القلب الكبير والتزامها بمساعدة المتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديم المساعدات اللازمة لتخفيف معاناتهم.