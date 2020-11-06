5000 عامل و1800 أسرة استفادوا من بنك الطعام برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

استفاد 5000 عامل و1800 أسرة من المواد الغذائية المقدمة من قبل بنك الإمارات للطعام في رأس الخيمة، وذلك خلال الأشهر التسعة الماضية.

وقالت شيماء الطنيجي، مدير إدارة الصحة العامة في بلدية رأس الخيمة لـ «الاتحاد»: «إن بنك الإمارات للطعام الذي تم تدشينه في الإمارة على كورنيش القواسم، يأتي لتوفير المواد الغذائية للأسر والأفراد، مستوفية الاشتراطات الصحية كافة، وللمحافظة على البيئة من خلال تقليل النفايات الناتجة على الطعام، وإعادة تدويرها وتقديمها للفئات المحتاجة».

وذكرت أن البنك قام بتوزيع ما يقارب 246 طناً من المواد الغذائية خلال الأشهر التسعة الماضية، استفاد منها نحو 1800 أسرة و5000 عامل في سكنات العمال المختلفة، والتي تم تجميعها بعد التحقق من صلاحيتها للأكل عبر مساهمات مختلف المتاجر والمطاعم والفنادق.

وأشارت إلى أن تلك المواد الغذائية التي يتم تجميعها عبر البنك تخضع للرقابة الصحية الشاملة من قبل البلدية للتحقق من مدى صحتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي، ولضمان بقائها سليمة، والعمل على إعادة تدويرها بالطرق المتبعة لكي يتم توزيعها لمستحقيها من الفئات المحتاجة والأسر المتعففة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الخيرية المختلفة.