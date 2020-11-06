مدرسة الاستقلال بالشارقة ضمن خيارات «إسعاد»

دبي (الاتحاد)

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة لشرطة دبي إلى خيارات قطاعها التعليمي، مدرسة «الاستقلال» الخاصة في إمارة الشارقة، حيث وقعت الأستاذة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، على استمارة تقديم العروض الخاصة بانضمام المدرسة، موفرة بذلك لحاملي البطاقة خصماً بنسبة 20% على الرسوم الدراسية للمراحل من الروضة إلى الصف الثاني عشر.

وبموجب عقد الانضمام، تصبح المدرسة التي تعد من المدارس المميزة في إمارة الشارقة، ضمن العروض المقدمة من القطاع التعليمي في اللجنة، إلى جانب العديد من المدارس والجامعات ورياض الأطفال التي تقدم خصومات متنوعة لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.

وقام الأستاذ زكريا سيف، ممثل قطاع التعليم في لجنة بطاقة إسعاد، بزيارة إلى المدرسة للاطلاع على البرامج التعليمية التي تقدمها، حيث التقى بمديرة المدرسة السيدة شهرزاد عزت حوارنة، واستمع منها إلى شرح تفصيلي عن المناهج المعتمدة لدى المدرسة، وعدد الطلاب المسجلين فيها، بالإضافة إلى مختلف الأنشطة التعليمية التي تقدمها.

وقال زكريا سيف، إن انضمام مدرسة الاستقلال يعد إضافة مميزة لقطاع التعليم في «إسعاد»، وهي تلبية للاحتياجات التعليمية لعدد كبير من الموظفين حاملي بطاقة إسعاد، لا سيما والمدرسة تعتمد منهاج وزارة التربية والتعليم في برامجها، مقدماً الشكر إلى مديرة المدرسة، على انضمام مدرستهم إلى برنامج الخصومات «إسعاد»، وتقديمها خصماً مميزاً وحصرياً لحاملي البطاقة وأقاربهم من الدرجة الأولى.