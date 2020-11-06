طقس غائم جزئياًً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشرقية والجنوبية، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً.

الخليج العربي: خفيف - متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والثاني عند 07:24، والجزر الأول عند الساعة 09:11 والثاني عند الساعة 23:40.

بحر عُمان: خفيف - متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند 12:33 والثاني عند الساعة 02:51، والجزر الأول عند الساعة 08:02 والثاني عند الساعة 19:40.