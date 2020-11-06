استبيان وطني للوعي العام بأمراض السرطان

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن إجراء مسح وطني يتعلق بالوعي العام عن السرطان بالدولة، يتضمن استبيان الوعي العام بالعلامات التحذيرية وأعراض السرطان والعوائق التي تحول دون اللجوء لطلب المساعدة الطبية والوعي بعوامل الاختطار لمرض السرطان.

ويضم المسح، 13 محوراً سؤالاً، تغطي الجوانب الديموغرافية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية والتاريخ المرضي سواء الشخصي أو العائلي بالنسبة للسرطان، والتأمين الصحي.

ويهدف هذا المسح، الذي جاء على هيئة استبيان إلكتروني باللغتين العربية والانجليزية، إلى تقييم الوعي العام بالعلامات التحذيرية للسرطان والعوامل التي يدركها سكان الإمارات كعوائق تمنعهم من اللجوء للطبيب.

وتناولت الأسئلة الديموغرافية، العمر حيث تم تقسيم عينة المشاركين إلى 3 فئات عمرية، هم بين 18 و35 سنة، و36 و60 سنة، وما فوق سن الـ 60، ثم سؤال لتحديد جنس المشارك أو المشاركة، بعدها الجنسية، والتي قسمت إلى 6 أقسام، هي المواطنون وأبناء دول مجلس التعاون والعرب والأفارقة من غير العرب، والآسيويون والأوربيون.

ثم تضمن الاستبيان، تقييم للوضع الاجتماعي، وأعلى مؤهل تعليمي حصل عليه المشارك أو المشاركة في الاستبيان، ابتداء من مرحلة ما قبل الابتدائية ومرروا بالحصول على التعليم الثانوي والجامعي وانتهاء بالدكتوراه.

ثم تحدث الاستبيان عن الوضع المعيشي السكني، مثل امتلاك سكن بشكل كامل، أو إيجار سواء حكومي، أو خاص، وانتهاء بالسكن مع العائلة أو الأصدقاء.

كما احتوى الاستبيان، على رصد للوضع الحالي للمستطلعة آراؤهم، من حيث العمل بدوام جزئي، أو دوام كامل، أو عاطل عن العمل، وكذلك العمل لحسابه الخاص، أو مدبرة منزل متفرغة، بالإضافة إلى أوضاع أخرى مثل التقاعد أو الدراسة، أو الشخص من ذوي الهمم غير المؤهلين للعمل.

وتضمن المسح معرفة مدى إصابة أحد من أفراد العائلة أو الأصدقاء المقربين، أو الشخص نفسه بمرض السرطان من عدمه، حيث حدد الاستبيان 8 احتمالات، وطلب من المشاركين وضع إشارة على كل إجابة تنطبق.

وأشار الاستبيان، إلى سؤال يتعلق بالمقيمين، حيث طلب من المشاركين المقيمين تحديد عدد السنوات التي قضوها في الإمارات ابتداء من أقل من سنة، ومروراً بالإقامة أكثر من 15 سنة وانتهاء بالإقامة طوال الحياة بالدولة.

وطلب الاستبيان من المشاركين تحديد الإمارة التي يقيم بها، ومعرفة مدى توفر تأمين صحي لتغطية نفقات الكشف المبكر عن السرطان، بالإضافة إلى وجود تأمين صحي يغطي نفقات علاج السرطان من عدمه.

من جهته، أكد الدكتور حميد بن حرمل الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للأورام، في تصريح لـ « الاتحاد»، أهمية قياس الوعي المجتمعي بأنواع السرطان وزيادة التوعية بطرق الوقاية والكشف المبكر عن مثل هذه النوعية من الأمراض، حيث يمثل السرطان المسبب الثالث للوفيات في الدولة بعد أمراض القلب والشرايين والأوعية التي تأتي في المرتبة الأولى، والحوادث ثانيا.

ولفت إلى أن أغلب الأبحاث والدراسات المحلية التي أجريت في الفترة الماضية تشير إلى أن ما يتراوح بين 70 و80 % من الأشخاص ليس لديهم خلفية « كاملة» عن أمراض السرطان وأهمية وضرورة الكشف المبكر عنها.

وأشار إلى أن هذه الدراسات أجريت على أعداد محدودة خلال السنوات الماضية، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه الاستبيانات الحديثة والإلكترونية التي قد تضمن لها مشاركة من شرائح أكبر من حيث عدد المشاركين.

وأكد أهمية القيام بالتوعية بأمراض السرطان على اختلاف أنواعها، على أن يكون ذلك بشكل مستمر ودائم، مشيراً إلى أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى احتمالية وجود 5000 حالة مصابة بالسرطان بالدولة، حيث توجد نسبة زيادة سنوية في أعداد المصابين بمعدل قد يصل إلى 100 حالة سنويا على مستوى الدولة.

وذكر أن دراسات وبيانات منظمة الصحة العالمية تتوقع حدوث زيادة قل تصل إلى 200 % في أعداد المصابين بأمراض السرطان بحلول العام 2030، حيث يشهد العالم كله زيادة مضطردة في عدد حالات الإصابة بأمراض السرطان.

وعن أهم وأكثر أنواع أمراض السرطان انتشارا بالدولة، أفاد الشامسي بأن هذه القائمة تضم سرطان الثدي والقولون والبروستاتا واللوكيميا والغدة الدرقية، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية النسائية، مثل سرطان الرحم، وعنق الرحم.

وأشار رئيس جمعية الإمارات للأورام، إلى أن الجمعية تعمل على المشاركة في عمليات التوعية بأمراض السرطان وطرق الوقاية منها، وأهمية الكشف المبكر وطرق التعامل في حالة الإصابة، وغيرها من الجوانب والمجالات التوعية التي يحتاجها المجتمع للتوعية بطرق الوقاية والتعامل مع أمراض السرطان.