14831 مخالفة لـ«التدابير» بدبي

دبي (الاتحاد)

سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للمرور 14 ألفاً و831 مخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والمتمثلة في عدم ارتداء الكمامة في وسائل النقل الخاصة والعامة، وعدم مراعاة الإجراءات الاحترازية عند نقل العمال بين الإمارات (مخالفة السعة الاستيعابية نصف السعة)، وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص في المركبات، وأصدرت 11936 تنبيهاً تحذيرياً منذ بداية الجائحة.

وأوضح العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، أنه تم رصد هذه المخالفات منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية، والقرار رقم 38 لسنة 2020 بشأن تطبيق لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2020، مؤكدا

مواصلة رصد المخالفين للإجراءات مع تطبيق المخالفات.