«بنت الريح» تكتسح «المفاريد» في مهرجان الظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

اكتسحت «بنت الريح» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان نتائج شوط المفاريد لأصحاب السمو الشيوخ في مزاينة الإبل، وهي المسابقة الأكبر والأبرز في مهرجان الظفرة، فيما جاء في المركز الثاني «العنود» للأمير تركي بن محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، وفي المركز الثالث «الحذرة» للشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الرابع «الواري» للشيخ خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفي المركز الخامس «بنت صوغان» للشيخ خليفة بن سيف بن محمد آل نهيان.

المهرجان أصبح علامة فارقة لدى المهتمين بالإبل في المنطقة (من المصدر)

كما شهدت منافسات شوط شرايا المفاريد لأبناء القبائل المقامة ضمن منافسات مزاينة الإبل في مهرجان الظفرة قوة وندية بين أشهر ملاك الإبل، قبل أن تحسم «عقايب» لصاحبها سفر غانم الهاجري منافسات شوط شرايا لأبناء القبائل النتائج لصالحها وتحرز المركز الأول، فيما جاءت في المركز الثاني «نو» لصاحبها حميد سعيد السيد، وفي المركز الثالث «صدا» لسلطان عيضة مبخوت، وفي المركز الرابع «فرق» لفهد مبارك الساعدي، وفي المركز الخامس «عذفه» لسعيد محمد المنصوري، وفي المركز السادس «سميحه» لصالح عبدالله الراشدي، وفي المركز السابع «جمايل» لعادل علي المهري، وفي المركز الثامن «هزر» لراشد سعيد السعدي، وفي المركز التاسع «أفنان» لسلطان سالم المنصوري، وفي المركز العاشر «بطوله» لشهاب حمد المالكي.

وفي شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل عام، أسفرت النتائج عن فوز «حميا» لمحمد مبارك محمد الراشدي بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني «مياسة» لعلي محمد علي مرشد المرر، وفي المركز الثالث جاءت «أبعاد» لصقر ناصر سالم المنصوري، وفي المركز الرابع «بينونة» لحسين حسن المحرمي، وفي المركز الخامس «مزون» لسالم سهيل الراشدي، وفي المركز السادس «منحاف» ليسلم سالمين العامري، وفي المركز السابع «أفعال» لمحمد عبدالله محمد المنصوري، وفي المركز الثامن «الظفرة» لسالم محمد عبدالله المنصوري، وفي المركز التاسع «هملولة» لمبخوت عيضة المنهالي، وفي المركز العاشر «الشيخة» لأحمد إبراهيم القبيسي.

وفي شوط مفاريد تلاد محليات لأبناء القبائل عام، أسفرت نتائج الشوط عن فوز «مياسة» بالمركز الأول، وفي المركز الثاني «دعاسة» لفهد ناصر الأحبابي، وفي المركز الثالث «منصورة» لسالم مبخوت العامري، وفي المركز الرابع «الشيخة» لراشد مبارك الهاجري، وفي المركز الخامس «شلفا» لبعدالله ناصر المنصوري، وفي المركز السادس «الظفرة» لحسين حسن الحضرمي، وفي المركز السابع «الفارقة» لصالح هويدي المحرمي، وفي المركز الثامن «الغزيل» لأحمد إبراهيم خليل القبيسي، وفي المركز التاسع «شلفة» لمبارك سالم الهاجري، وفي المركز العاشر «ضجة» لحمد محمد العامري.

وأسفرت منافسات شوط مفاريد شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء محليات عن فوز «تصريح» لمصبح راشد البادي بالمركز الأول، وجاءت في المركز الثاني «نجلا» لسعيد مسلم طرشوم العامري، وفي المركز الثالث «صوغة» لحميد سعيد المحرمي، وفي المركز الرابع «معاني» لمحمد مسلم المنهالي، وفي المركز الخامس «وسم» لعمار غالب الراشدي، وفي المركز السادس «فرحة» لحمدان عبدالله القريني، وفي المركز السابع «دياحه» لمحمد عوض حامد المنهالي، وفي المركز الثامن «ضجة» لمهنا محمد المالكي، وفي المركز التاسع «الحذرة» لسليمان فاضل القريني، وفي المركز العاشر «الغزيل» لمحمد بخيت المنهالي.

إعلان النتائج

تستعد اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الظفرة اليوم السبت لإعلان نتائج أشواط الحقايق، سواء الأشواط الخاصة بأصحاب السمو الشيوخ «الشرايا والتلاد»، أو الأشواط الخاصة بأبناء القبائل.

ورصدت اللجنة المنظمة 35 جائزة بواقع 10 جوائز للفائزين العشرة الأوائل من كل شوط لأبناء القبائل، و5 جوائز للفائزين الخمسة الأوائل لشوط أصحاب السمو الشيوخ، وتبلغ قيمة جوائز الفائزين في فئة الحقايق العشر 510 آلاف درهم، حيث تبلغ قيمة جائزة المركز الأول 150 ألفاً في أشواط أبناء القبائل، والمركز الثاني 100 ألف، والثالث 80 ألفاً، والرابع 60 ألفاً، والخامس 40 ألفاً، والسادس 20 ألفاً، والسابع 18 ألفاً، والثامن 16 ألفاً، والتاسع 14 ألفاً، والعاشر 12 ألفاً. فيما تبلغ قيمة جوائز المراكز الخمسة الأولى لأصحاب السمو الشيوخ في فئة الحقايق 290 ألف درهم، حيث يحصل صاحب المركز الأول على 100 ألف درهم، والثاني 80 ألفاً، والثالث 60 ألفاً، والرابع 30 ألفاً، والخامس 20 ألفاً.

لدى إعلان النتائج

وشهدت منافسات الحقايق التي انطلقت صباح أمس إقبالاً كبيراً من المشاركين، من داخل الدولة وخارجها، حيث استقبلت «شبوك» لجان التحكيم الإبل المشاركة في 3 أشواط لأبناء القبائل وهي شوط شرايا لأبناء القبائل، وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح ويسمح فيه بالشركاء وشوط تلاد لأبناء القبائل، حيث تم البدء في دخول الشبوك عند الساعة السابعة صباحاً، واستمر الدخول لمدة ساعة، أعقبها إغلاق الشبوك أمام المشاركين الراغبين في خوض المنافسة من أبناء القبائل في شوط الحقايق.

تكاتف الدوائر والمؤسسات لإنجاح الفعاليات

حرصت كافة الدوائر والمؤسسات المعنية على التكاتف والتنسيق الإيجابي بين مختلف الدوائر والهيئات لإنجاح فعاليات المهرجان الذي أصبح علامة فارقة لدى المهتمين بالإبل في الشرق الأوسط، حيث أعد مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» خطة عمل متكاملة لضمان توفير كافة خدمات الصحة العامة التي يحتاج إليها الزوار والمشاركون في المهرجان الذي ينطلق في موسم استثنائي وإجراءات مختلفة عما هو معتاد عنه، حيث خصصت «تدوير» 40 عاملاً، وكذلك 17 من الآليات، كما تم تخصيص 120 من الحاويات مختلفة الأحجام لاستيعاب أكبر قدر متوقع من المخلفات. وتقوم «تدوير» بعدد من العمليات المختلفة تشمل التعقيم اليومي لمنطقة المهرجان باستخدام آليات خاصة للتعقيم حفاظاً على سلامة أرض المهرجان والعاملين فيه، وخدمات مكافحة آفات الصحة العامة (للذباب والبعوض وغيرها)، فضلاً عن توعية ميدانية من قبل مرشدي التوعية العامة للعزب المؤقتة وعزب الريس وعزب المشاركين، مع مراعاة الإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

استعدادات لإعلان نتائج أشواط الحقايق اليوم

كما سيتم توزيع منشورات خاصة تضمن إرشادات للحفاظ على النظافة العامة ومكافحة آفات الصحة العامة على جميع العزب وفي مكاتب التسجيل للمشاركين، مع إرسال رسائل نصية على الهواتف المتحركة الخاصة بالمشاركين، بالإضافة إلى مشاركة المركز في المحاضرات التوعوية والتثقيفية الافتراضية عبر منصة «انستغرام لايف».

محاضرات افتراضية

حرصت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، على تنظيم عدد من المحاضرات التوعوية الثقافية الافتراضية مصاحبة لمهرجان الظفرة، بالتعاون مع مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للجنة، وبالتنسيق مع عدد من الجهات منها المجموعة العلمية المتقدمة المعنية بالإبل وهيئة الرقابة والسلامة الغذائية والشؤون الإسلامية والأوقاف، وستتناول المحاضرات أهم أهداف المهرجان التي تتمحور حول صون التراث الثقافي لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، والمحافظة على الموروث الشّعبي الإماراتي.