«كهرباء دبي» تناقش «الرشاقة المؤسسية»

دبي (وام)

ناقشت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع شركة «مَكِنْزِي» العالمية، نتائج استبيان الرشاقة المؤسسية الذي أجرته الهيئة، وآليات مواءمة مختلف العمليات والخدمات مع إطار هيئة كهرباء ومياه دبي للرشاقة المؤسسية، ومقارنات معيارية في مجال الرشاقة المؤسسية مع مؤسسات مماثلة، إضافة إلى تحديد الأولويات لتعزيز الرشاقة المؤسسية للهيئة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل لفريق القيادة العليا بعنوان «الرشاقة المؤسسية في الهيئة من الريادة إلى العالمية»، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس وعدد من الخبراء العالميين في مجال الرشاقة المؤسسية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «تنسجم جهودنا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بأن تكون الحكومة أسرع في اتخاذ القرار وأكثر مواكبة للمتغيرات»، مشيراً إلى أن لمرونة الهيئة ورشاقتها دوراً بارزاً في نجاحها وتميزها من خلال تحديد الفرص، وتحليل البيئة الداخلية والخارجية، ومعرفة احتياجات المعنيين، وتحويلها إلى مبادرات استراتيجية حتى باتت الممارسات التي تطبقها الهيئة مرجعاً للعديد من المؤسسات حول العالم.

وأوضح المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميّز في هيئة كهرباء ومياه دبي، أن ورشة العمل تدعم استراتيجية الهيئة لتطبيق آليات الرشاقة المؤسسية في مختلف قطاعاتها، مشيراً إلى أن 20 موظفاً من موظفي الهيئة في الفئة القيادية حصلوا على شهادة «القيادة الرشيقة» المعتمدة عالمياً هذا العام، كما حصل 20 من سفراء الرشاقة المؤسسية في الهيئة على شهادة «سكروم ماستر» لإدارة المشروعات الرشيقة والمعتمدة من قبل تحالف سكروم (Scrum Alliance) العالمي، وتعمل الهيئة على حصول 60 موظفاً آخرين على شهادات معتمدة في الرشاقة المؤسسية حتى نهاية العام الجاري بالتعاون مع مؤسسات عالمية رائدة.