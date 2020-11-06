«الزاهية».. بيئة متكاملة للعيش المثالي في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

وضعت بلدية مدينة أبوظبي اللمسات الأخيرة على مشروع تطوير منطقة الزاهية في جزيرة أبوظبي، بما يوفر بيئة آمنة تضع خدمة المشاة ضمن أولوياتها، ويساهم في خفض الازدحامات المرورية في المنطقة.

وأصبحت الزاهية بعد إنجاز جميع مراحلها، بالتعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، منطقة توفر بيئة متكاملة للعيش المثالي والخدمات الحضارية، والمرافق المتناغمة والمنسجمة مع محيطها من مشاريع التطوير التي طالت مناطق الحوض كافة.

واشتمل المشروع على ساحات وأرصفة تم إنجازها في عدد من مناطق المشروع، لتشكل عامل جذب للجمهور والسياح، بما يجعل من المنطقة وجهة جاذبة للمستثمرين في جميع المجالات السياحية والتجارية.

وتضمن المشروع أعمال رصف جديدة للطرق، وتحديث 11 تقاطعاً بإشارات ضوئية، بما ساهم في تحسين مستوى التدفق المروري لترتفع القدرة الاستيعابية للمنطقة، بحيث تسمح بتدفق المركبات العابرة خلال الساعة الواحدة بمعدل 4800 مركبة، إضافة إلى زيادة الساحات العامة من خلال توفير 14.200 متر مربع في المنطقة.

وتضمنت الأعمال التجميلية في مشروع تطوير منطقة الزاهية إعادة تصميم الشوارع الخدمية لخدمة المحلات والقسائم التجارية القائمة وتوفير ممرات مشاة بطول 8 كيلومترات، إضافة إلى 304 أماكن جلوس «مظللة»، مع توفير 6 أماكن عامة.

وشملت الأعمال تركيب 551 عموداً كهربائياً، وتوفير الطاقة بنسبة 60% باستخدام وحدات إضاءة LED.

ويهدف المشروع إلى زيادة عدد المواقف في المنطقة، وشملت أعمال التطوير إنشاء الطرق الجانبية وتحسينها، وإعادة إنشاء مداخل ومخارج الشوارع المحيطة بالفنادق ومركز أبوظبي التجاري «أبوظبي مول» وكل المباني الحيوية، إضافة إلى إجراء تعديل وضبط كافة مداخل البنايات، بحيث تكون جميعها حسب المواصفات والمعايير العالمية.

وتكمن أهمية المشروع في تحقيق نقلة نوعية لمكونات البنية التحتية، وتأهيل المرافق بما يتناسب مع النقلة الحضارية الشاملة التي تشهدها إمارة أبوظبي، وبما يتماشى مع معايير الاستدامة ويرتقي بمستوى الأصول والمرافق الخدمية.

وجاء تطوير منطقة الزاهية لتتماشى مع التطورات العمرانية المتلاحقة للعديد من المشاريع مثل تطوير شارع الشيخ زايد، وجزيرتي الماريا والريم، والتحسينات المتلاحقة على شارع الميناء.