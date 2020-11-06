إنجاز «عبارات» لتصريف مياه الأمطار في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

كشفت إدارة المرور والدوريات في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة عن الانتهاء من إنجاز عبارات جديدة، في كل من منطقة الفحلين و«جيس» المنفذة من قبل دائرة الخدمات العامة في الإمارة.

وذكرت المرور والدوريات أنها قامت بعد انتهاء الموسم الشتوي الماضي، الذي شهدت خلاله الإمارة تساقط كميات غزيرة من مياه الأمطار، وتأثر بعض من المناطق مقارنة بغيرها بالحالة الجوية غير المستقرة، إلى ضرورة إيجاد الحلول المناسبة في تصريف مياه الأمطار بعيداً عن المواقع الحيوية والسكنية.

وقال العميد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، لـ«الاتحاد»: إن الإدارة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالطرق والمواقع الحيوية في رأس الخيمة الممثلة في لجنة الطرق، تحرص على طرح مختلف المواضيع التي تعنى بتحقيق السلامة لكافة أفراد المجتمع، منها خلال بدء الموسم الشتوي، الذي يشهد تساقط كميات مختلفة من مياه الأمطار، وتأثر بعض من المواقع مقارنة بغيرها لتأمين الجميع.

وذكر أن كافة الجهات المعنية بالطرق والمواقع الحيوية، عقدت العديد من الاجتماعات التنسيقية التي تم خلالها طرح المواضيع المعينة بالطرق والمواقع السياحية المرتادة من قبل الزوار خلال هذه الفترة من العام، فضلاً عن المناطق السكنية التي تتأثر بتساقط الكميات الغزيرة من مياه الأمطار، من أجل إيجاد الحلول المناسبة في ذلك.

ولفت أن قسم الهندسة المرورية التابع إلى الإدارة قام مؤخراً من عمل الجولات الميدانية المختلفة على مختلف المواقع والمسارات، وقام برصد متطلبات التطوير وفرص التحسين من تلك المواقع، لكي تكون على أهبة الاستعداد لاستقبال الموسم الشتوي المقبل عبر رفع التقارير المصورة إلى دائرة الخدمات العامة، التي تتولى تنفيذ تلك المشاريع بكل حرفية عالية.

ولفت إلى أنه تم طلب تدشين عبارات جديدة بمعدل عبارة في منطقة الفحلين وعبارتين في منطقة جبل «جيس» إحدى المناطق، التي شهدت الموسم الماضي تساقط كميات غزيرة من الأمطار، والتي تأثرت وأثرت بدورها على المنطقة نفسها والمناطق المجاورة، الأمر الذي تطلب إنجاز تلك العبارات التي تساهم في تصريف مياه الأمطار، وتمنع وصولها إلى مواقع أخرى منها المناطق السكنية أو قطعها الطرق المخصصة لسير المركبات.

وأكد أن تلك العبارات من شأنها تسهيل مرور مياه الأمطار عبرها دون انحرافها عن المسار أو توجهها إلى قطع الطرق أو الوصول إلى المناطق السكنية، حيث تعد تلك العبارات أحد الحلول المناسبة لتفادي وصول مياه الأمطار إلى مناطق أخرى، قد تسهم وجود ضرر على الأهالي والممتلكات. وأكد أن الإدارة ومختلف الجهات تسعى أيضاً إلى استطلاع واستقبال ملاحظات الجمهور من أهالي المناطق المتأثرة بهذا الموسم، عبر التعرف على حلولهم واقتراحاتهم على اعتبارهم هم أدرى بمناطقهم وأعلم بما قد يسهم في إيجاد الحلول المناسبة المتعلقة بالموسم الشتوي، والذي سيعمل بتكاتف الجميع من تحقيق الأهداف المرجوة من ذلك.

وتقدم بالشكر إلى ما قامت به دائرة الخدمات العامة من إنهاء تلك المشاريع في الإمارة، والتي تقدم بنية تحتية مناسبة لمواجهة واستقبال موسم الأمطار واعتدال الطقس، مؤكداً أن لجنة الطرق المكونة من مختلف الجهات في إمارة رأس الخيمة، تسعى دائماً إلى التطوير من مختلف الخدمات المقدمة على مختلف الطرق والمسارات، فضلاً عن فتح باب الملاحظات المقدمة من قبل الأفراد الجمهور، بما يسهم في التطوير من منظومة العمل.