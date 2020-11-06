الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية ثالثة إلى الأردن لمواجهة كورونا

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، طائرة مساعدات ثالثة على متنها 12 طناً من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس إلى المملكة الأردنية الهاشمية سيستفيد منها 12 ألفا من العاملين في مجال الرعاية الصحية لدعم جهودهم في مواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

وقال أحمد على محمد البلوشي سفير الدولة لدى الأردن إنه استمراراً لجهود دولة الإمارات في دعم الأشقاء في الأردن على مواجهة التحديات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، تم إرسال اليوم طائرة ثالثة تحمل أجهزة فحص ومعدات وقاية شخصية، ومستلزمات طبية.

وأضاف أن إرسال المساعدات الطبية يأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، منوهاً إلى إرسال طائرتي مساعدات تحملان 27.4 طن من المساعدات الطبية، لتقديم الدعم والمساندة وتعزيز الجهود التي يبذلها العاملون في القطاع الطبي لاسيما في الخطوط الأمامية لمواجهة تداعيات كوفيد-19.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت، حتى اليوم، أكثر من 1604 أطنان من المساعدات لأكثر من 119 دولة استفاد منها نحو 1.6 مليون من العاملين في المجال الطبي.