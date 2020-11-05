24 طالباً إماراتياً ينضمون إلى «برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختيار 24 طالباً للانضمام إلى برنامج «الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية» للعام الدراسي 2020-2021، بهدف تعزيز قدرات الطلاب المتميزين في الدولة وتزويدهم بفرص أكاديمية وريادية.

ويستقطب البرنامج، الذي أطلقته الجامعة بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، الطلاب المتفوقين في أعوامهم الدراسية الثالثة والرابعة، ضمن مؤسسات التعليم العالي الوطنية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنها جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا. رشّحت المؤسسات الثلاث 60 طالباً وطالبة للانضمام إلى برنامج المنحة، تمكن 36 منهم من الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية وإجراء المقابلات، ليقع الاختيار على 24 طالباً وطالبة للفوز بمنحة «الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية» من قبل لجنة تحكيم تضم ممثلين عن جامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة نيويورك، ونخبة من قادة المجتمع المحلي.

ويختار طلاب المنحة للعام الدراسي 2020-2021 إتمام واحد من فصلين دراسيين خاصين، الأول بعنوان «تحديات في الاقتصاد السياسي الجديد» بإشراف مايكل كوربن السفير الأميركي السابق لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، والآخر بعنوان «سياق الأزمات: القوى التي ترسم مسار أكبر الأحداث في عصرنا»، تحت إشراف الكاتب والصحفي الشهير جيمس تروب. كما سيخضع طلاب المنحة كافة لدروس حول تطوير مهارات القيادة، وفنون الخطابة، والعروض التقديمية العامة، والتفكير النقدي، والكتابة المُقنِعة.

وبهذه المناسبة، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشار الرئيسي للبرنامج: «يكّرم برنامج (الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية) الطلاب الواعدين ويوفر لهم فرصاً تعليمية وقيادية لا مثيل لها. وتعتبر فرصة الفوز بهذه المنحة مدعاة فخر واعتزاز بالإنجازات التي حققها الطلاب».

وأضافت سموها: «إن دعم دولة الإمارات الثابت هو القوة الأساسية وراء استمرار نجاح الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار، فهم قادة المستقبل الذين سيساهمون في خدمة هذه الأمة وتحقيق طموحاتها وتعزيز مكانتها في طليعة الدول المتقدمة».

الطلبة الفائزون بالانضمام للبرنامج (من المصدر)

ومن جهتها، قالت المدير التنفيذي لبرنامج الشيخ محمد بن زايد، ديان سي يو: «يسعدنا أن نرحب بهذه الفئة الاستثنائية من الطلاب إلى دفعة 2020-2021 ضمن برنامج (الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية). وسينغمس الطلاب خلال هذه المنحة المرموقة في تجارب أكاديمية وقيادية متعددة الثقافات، من شأنها أن تساهم في تعزيز ملامحهم وإعدادهم للدراسات العليا. وقد كانت المنافسة هذا العام قوية، وكانت القرارات صعبة بسبب تميز المرشحين وتنوع مواهبهم».

واختتمت سي يو بقولها: «يسعدنا رؤية كمية الحماس عند الطلاب، وتسليط الضوء على المهارات التي يتمتعون بها. ويتطلع أعضاء هيئة التدريس والموظفون قدماً إلى العمل مع هذه النخبة من الطلاب بدايةً عبر التعليم عن بُعد، ونأمل، العمل معهم شخصياً في وقت لاحق من العام الدراسي، وسيواجه الطلاب في هذه المرحلة اختباراً حقيقياً لمعرفة مدى مرونتهم في التفاعل والعمل عن بُعد، ومدى انضباطهم الذاتي، وقوة إرادتهم، حيث نواصل جميعاً التكيف مع متطلبات التباعد الجسدي التي فرضها علينا فيروس (كوفيد-19)».

أسماء الطلاب الفائزين

فيما يلي قائمة أسماء الطلاب الفائزين ضمن برنامج «الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية» للعام الدراسي 2020-2021:

أحمد عمران علي

أحمد عبدالله علي المطوع الشحي

علم ساج

علي حسين علوان القيسي

عمرو منجد عبد القادر مرقه

أسماء عمر مبارك علي العامري

فانيال سامسوم ابراهام

فاطمة خلفان محمد خلفان الهاملي

حارب عبدالله أحمد جمعة حسين

مريم سالم إسماعيل فيروز الحارثي

مريم عبيد إبراهيم محمد حسين

مزنة زيد عبدالعزيز غلام المازمي

محمد ناصر مير والي خان

موزة خليفة بطي أحمد المزروعي

موزة يوسف سالم بن عتيق الزعابي

نور صالح هاشم الحبشي الهاشمي

نوف محمد علي طالب الكثيري

نوف محمد عبدالله إسماعيل حسوني

رية رؤوف

ريم عبدالوهاب عبدالرحيم العوضي

سارة محمود محمد عباس الزرعوني

شمة فهد ناصر سيف الذهلي

يحيى محمد يوسف

يوسف غيرماي ريزين