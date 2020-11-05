إتاحة «خيار العودة» لطلبة المدارس الخاصة بأبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي عن إتاحة خيار العودة إلى المدارس لجميع طلبة المدارس الخاصة في الفصل الدراسي الثاني، بعد اعتماد لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، استقبال طلاب جميع المراحل الدراسية في المدارس الخاصة في أبوظبي، ابتداءً من يناير 2021.

وبينما تستعد المدارس الخاصة في إمارة أبوظبي لاستقبال جميع الطلبة في الفصل الدراسي القادم، تكثف الدائرة تواصلها مع مديري المدارس وكافة الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص لتنسيق العودة الآمنة للطلبة مع الالتزام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

ووجّهت الدائرة مديري المدارس الخاصة في أبوظبي إلى تقييم آراء أولياء الأمور حول نموذج التعليم المفضّل لهم بين الدوام المدرسي والتعليم عن بُعد، مع التأكيد أن خيار متابعة التعليم عن بُعد سيبقى متاحاً أمام جميع الطلبة في الحلقة الأولى والثانية والثالثة خلال كامل فترة الفصل الدراسي الثاني. وقد دَعَت الدائرة جميع المدارس الخاصة لمنح أولياء الأمور المرونة اللازمة مع بدء الفصل الدراسي الجديد، وتمكينهم من تغيير نموذج التعليم المفضّل خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي في شهر يناير المقبل. كما تقوم الدائرة بالعمل مع الجهات الحكومية الصحية المعنية لتنسيق فحص طلبة الحلقة الثانية والثالثة قبل عودتهم إلى المدرسة، حيث سيتم الإعلان عن إجراءات فحص الطلبة ومتطلبات تكرار الفحوص في وقت لاحق.

إلى جانب ذلك، أوضحت الدائرة أن الدليل الإرشادي الشامل للسياسات والمبادئ التوجيهية لإعادة فتح المدارس الخاصة الذي أصدرته في شهر أغسطس الماضي، يفصّل جميع الإجراءات والمعايير التي يتوجب على المدارس الخاصة الالتزام بها لاستقبال الطلبة على مقاعد الدراسة، حيث ستبقى هذه الاشتراطات ساريةً في الفصل المقبل بعد انتهاء الإجازة الشتوية.

وأكّدت الدائرة تكثيف زيارات التفتيش على المدارس لضمان تطبيقها كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية ومعايير الصحة والسلامة المحددة في سياسات إعادة فتح المدارس.