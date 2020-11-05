حمدان بن زايد ينعى مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان

أبوظبي (الاتحاد)

نعى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان، داعياً سموه لها بالرحمة، ومقدماً عزاءه وصادق مواساته لأسرة آل نهيان.

وقال سموه في تغريدة على حساب سموه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «رحم الله الشيخة مريم بنت حمدان بن زايد بن خليفة آل نهيان، وأسكنها فسيح جناته، خالص عزائنا وصادق مواساتنا لأسرة آل نهيان، وندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، «إنا لله وإنا إليه راجعون».