13 مليون طالب مصري في «تحدي القراءة العربي»

دبي (الاتحاد)

توّجت مصر بطلين جديدين لتحدّي القراءة العربي في دورته الخامسة، في كلٍ من التعليم العام والتعليم الأزهري، بعد اختتام التصفيات على مستوى الجمهورية، وسينضم بطلا التحدي المصريان للمنافسة النهائية لاختيار بطل هذه النسخة الاستثنائية من التحدي على مستوى الوطن العربي، والتي تجرى منافساتها النهائية لاحقاً.

وسجلت مصر حضوراً مميزاً في هذه النسخة الاستثنائية من تحدي القراءة العربي والتي جرت منافساتها إلكترونياً، بمشاركة أكثر من 13 مليون طالب وطالبة (13 مليوناً و383 ألفاً و324 مشاركاً ومشاركةً) ينتمون إلى 26332 مدرسة ومعهداً دينياً على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف 42576 مشرفاً ومشرفة قدموا لهم الدعم والمساندة لاختيار وتلخيص الكتب وعرضها بأسلوب جذاب وبلغة عربية سليمة. وشهد قطاع التعليم العام فوز الطالب عبد الرحمن منصور أحمد محمد، من الصف التاسع، بلقب تحدي القراءة العربي في الدورة الخامسة والاستثنائية للتحدي هذا العام. فيما كان لقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي، على مستوى التعليم الأزهري، من نصيب الطالبة فاطمة عاطف عبد الرازق البنداري من الصف الثاني الإعدادي.

الأوائل

وبالتزامن مع تتويج بطل التحدي على مستوى التعليم العام في مصر، حل في المراكز من الثاني وحتى العاشر لبطل النسخة الخامسة من التحدي، كلٌ من زينب محمد عبد الحاكم موسى، وعماد صابر إبراهيم غنيم، ولينا الشهيدي أحمد زين الدين، وروبا محسن مصطفى عبد العظيم، ونوران فيصل سامي كفوري، ويمنى سعيد عبد الوهاب عبد المقصود، وزينب حسن عبدالعال الضوى، وفاطمة عبدالولي أحمد أحمد، وريم محمود السيد جلال. وذلك بعد مجهودات متميزة وأداء متقن في تلخيص وتقديم ومناقشة الكتب والموضوعات المختلفة، بذاكرة حاضرة وبديهة سريعة.

وعلى مستوى التعليم الأزهري، وبعد تتويج بطلة نسخة هذا العام من التحدي، حل في المراكز التسعة التالية (من الثاني وحتى العاشر) كلٌ من أحمد مدحت مصطفى، وشهد عبد الوهاب محمد، وأسماء حسني فواد، وجنات طه ثابت، ولجين محمد محمد سمير، وعمر محمود عبدالعزيز، وعمر محمود أحمد حماد، وأحمد عبد الحكم فاضل، وندى عادل صلاح محمد.

المتميزون

وبالنسبة للتعليم العام حاز الأستاذ طه السيد أبودوح محمد، من منطقة سوهاج التعليمية، لقب المشرف المتميز، ونالت مدرسة الغريب للتعليم الأساسي، من منطقة الفيوم التعليمية، على لقب المدرسة المتميزة لتحدي القراءة العربي في دورته الخامسة.

حراك ثقافي وتعليمي

وأكد معالي الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في جمهورية مصر العربية، أن تحدى القراءة العربي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه نافذة معرفية وثقافية مهمة، بعدما أحدث حراكاً نوعياً في المجتمع الثقافي والتعليمي العربي بالنسبة للطلبة والمدارس وأولياء الأمور، وقال: نعتز بالمشاركة المصرية المتميزة في النسخة الاستثنائية من تحدي القراءة العربي لهذا العام، بعدما استحوذ الطلبة والطالبات المصريون على أكثر من نصف المشاركات البالغة 21 مليون طالب وطالبة من 52 دولة حول العالم.

أهداف نبيلة

ومن جانبه، قال فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة رئيس قطاع المعاهد: «يكتسب تحدي القراءة العربي عاماً بعد عام أهمية متزايدة، نظراً لأهدافه النبيلة التي تحث الطلبة على التسلح بالمعرفة عبر القراءة، وترسخ أهمية العلم في وجدانهم باعتباره العمود الأساسي للتنمية، والمحرك الرئيس لتشكيل مستقبل البلدان وبناء التقدم الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، إضافةً إلى دوره الفعال في ترسيخ مكانة اللغة العربية والحفاظ على قيمة وثوابت الثقافة العربية.»

مشاركة قياسية

وثمنت منى الكندي، الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي، المشاركة المصرية في دورة هذا العام من تحدي القراءة العربي، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم الأزهري، إذ استحوذ الطلبة والطالبات المصريون على أكثر من 60 في المائة من إجمالي المشاركين الذين يمثلون 52 دولة، وهو ما يترجم مدى شغفهم بالقراءة والمعرفة.