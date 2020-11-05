تحت رعاية محمد بن زايد.. انطلاق «مهرجان الظفرة» بمشاركة دولية واسعة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس فعاليات مهرجان الظفرة في دورتها 14 والتي تستمر حتى 30 يناير القادم، وسط مشاركات خليجية ودولية.

وتقام الفعاليات هذا العام وسط إجراءات احترازية ووقائية عديدة للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان أمن وسلامة المشاركين والعاملين .

وشهدت النسخة الحالية من المهرجان مجموعة من الإجراءات والمسابقات الجديدة والمتجددة، تمثلت في إضافة «شوط بينونة» ضمن مسابقة الرماية التي تقام بالتعاون مع نادي الظفرة للرماية، والذي سيكون مخصصاً لمواطني الدولة، وخصصت اللجنة المنظمة للمهرجان 5 جوائز نقدية لهذا الشوط، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على مبلغ 12 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 8 آلاف درهم، وتتوزع الجوائز وصولاً إلى المركز الخامس.

كما ستقوم اللجنة العليا للمهرجان بفحص جميع الإبل المرشحة من المنشطات وكذلك العبث، وذلك لضمان سلامة الإبل الفائزة في المركز الأولى في كل فئة من فئات المزاينة، البالغ عدد أشواطها في النسخة الحالية 56 شوطاً.

وتقرر إلغاء جميع فعاليات السوق الشعبي التراثية والاكتفاء بالمسابقات التراثية الرئيسية والبالغ عددها 8 مسابقات، أبرزها مزاينة الإبل بفئتيها المحليات والمجاهيم.

كما تقرر إلغاء تكريم الفائزين في المنصة الرئيسية عقب إعلان النتائج، والاكتفاء فقط بإعلان النتائج دون التكريم، وكذلك تقليص الطاقة الاستيعابية للحضور في المنصة الرئيسية إلى 30 % فقط، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

فارس المزروعي يتفقد فعاليات اليوم الأول من المهرجان ( من المصدر)

منافسة قوية

شهد اليوم الأول من المهرجان إقبالاً كبيراً من المشاركين، ومنافسة قوية بين الإبل المشاركة من داخل الدولة وخارجها في فئة المفاريد، وتضمنت شوط شرايا لأبناء القبائل، وشوط شرايا لأبناء القبائل المفتوح ويسمح فيه بالشركاء، وكذلك شوط التلاد لأبناء القبائل، حيث تم فتح الشبوك لدخول الإبل المشاركة، من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثامنة صباحاً، قبل أن تباشر لجان التحكيم مهامها في فرز وتقييم الإبل المشاركة لتحديد الإبل المرشحة للفوز، على أن يتم إعلان النتائج النهائية اليوم، بعد الانتهاء من فحص المنشطات وكذلك العبث على جميع الإبل المرشحة للفوز.

وتبدأ اليوم «الجمعة» منافسات شوط المفاريد لشوط أصحاب السمو الشيوخ، والتي سيتم دخولها الشبك صباح اليوم، على أن يتم إعلان النتائج صباح غد، كما سيتم أيضاً دخول المشاركين الراغبين في خوض منافسات الحقايق في أشواط شرايا لأبناء القبائل وشوط شرايا لأبناء القبائل مفتوح ويسمح فيه بالشركاء، وشوط تلاد لأبناء القبائل إلى الشبك صباح اليوم، تمهيداً لبدء عمليات الفرز والتحكيم.

فارس المزروعي يطلع على التجهيزات

اليوم الأول

وتفقد معالي اللواء فارس خلف المزروعي القائد العام لشرطة أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، الفعاليات في اليوم الأول من انطلاق المهرجان، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة عمليات الفرز والتحكيم، والاطلاع على كافة التجهيزات التي حرصت اللجنة العليا المنظمة للمهرجان على توفيرها للمشاركين من داخل الدولة وخارجها، والاستماع إلى المشاركين وملاك الإبل، سواء من داخل الدولة أو خارجها. ووجه معاليه بضرورة تسخير كافة الإمكانيات لخروج المهرجان بالصورة التي تلبي الطموحات ومواصلة النجاحات المتتالية التي حققها المهرجان على مدى تاريخه منذ انطلاقته، والتأكيد على سعي المهرجان في حفظ الموروث العريق، ودعم ملاك الإبل، وتشجيعهم على إنتاج واقتناء أنقى سلالات الإبل، والحفاظ على التراث الإماراتي والخليجي والعربي وما يرتبط به من عادات، وجعل مهرجان الظفرة الملتقى الأول إقليمياً وعالمياً لملاك الإبل، والمساهمة في تطوير السياحة الثقافية وتحفيز النشاط الاقتصادي في منطقة الظفرة، والترويج لبوابة الربع الخالي (مدينة زايد) وجذب عشّاق السياحة التراثية من جميع أنحاء العالم للاطلاع على مدن منطقة الظفرة.

منافسة قوية بين الإبل المشاركة من داخل وخارج الدولة

السوق الشعبي

ولأول مرة منذ انطلاق فعاليات المهرجان قبل 13 عاماً، يختفي السوق الشعبي وفعالياته التراثية الشيقة عن التواجد، كما سيغيب الجمهور وذلك التزاماً بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي فرضتها الظروف بسبب جائحة كورونا، وحددت اللجنة المنظمة 8 مسابقات متنوعة، أبرزها مزاينة الإبل وهي المسابقة الأكبر في المهرجان وتضم فئتي المحليات والمجاهيم، بالإضافة إلى 7 مسابقات أخرى، هي مسابقة الصيد بالصقور، بطولة سباق السلوقي العربي التراثي 2500 متر، مسابقة الرماية، مزاينة الصقور، مزاينة السلوقي العربي التراثي، ومزاينة غنم النعيم، والتي خصص لها 125 جائزة، بجانب إقامة سباق الخيول العربية الأصيلة، حيث خصص له 9 جوائز موزعة على 3 أشواط، شوط الظفرة الرئيسي 1800 متر، الشوط المفتوح 1400 متر، وشوط المبتدئين 1200 متر.

التزام

كشف اليوم الأول للمهرجان عن حرص جميع المشاركين في مهرجان الظفرة، من ملاك إبل وموظفين وعمال وجميع الفئات، على الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي حددتها اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، بالتعاون مع الجهات المختصة، لضمان أمن وسلامة الجميع، والتي تضمنت تطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة المشاركين، وشملت الإجراءات المطبقة المشاركين من خارج الدولة، وكذلك المشتركين من داخل الدولة، حيث تضمنت إجراءات الإبل المشاركة من خارج الدولة ضرورة فحص جميع الإبل القادمة عند المنافذ الحدودية من جميع الأمراض المعدية، وكذلك فحص الملاك المشاركين والعمالة المخالطة للإبل عند منافذ الدولة، على أن يتم دخول جميع الإبل والعمالة المرافقة خلال فترة ثلاثة أسابيع، قبل بداية المشاركة بالشوط، وتهدف الإجراءات التي تم وضعها أمن وسلامة وصحة الإبل المشاركة وكذلك سلامة المشاركين.

الفعاليات تعد أكبر مهرجان لملاك الإبل

وتضمنت الإجراءات أيضاً مجموعة من الاشتراطات الواجب تطبيقها عند منصة المهرجان، وتشمل ضرورة إبراز نتيجة فحص كوفيد- 19 عبر تطبيق الحصن، وأن تكون سلبية ولا يتجاوز تاريخ الفحص 10 أيام قبل المهرجان، وأن يقتصر الحضور على 30 % من الطاقة الاستيعابية للمنصة من خلال تطبيق مبدأ التباعد الجسدي، مع الالتزام بارتداء الكمامات وعدم المصافحة، مع ضرورة الفحص الحراري للحضور، مع تعقيم وتطهير المنصة يومياً، كما سيتم إعلان النتائج داخل المنصة من دون تكريم الفائزين.