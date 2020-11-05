مواطنون: التزامنا طوق نجاتنا

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أكد مواطنون أن الالتزام التام بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية هو طوق النجاة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والسبيل إلى اجتياز الجائحة بأمان، بتراجع إحصائيات الإصابات إلى الصفر.

وقال المواطن مانع فارس الخاطري: إن الالتزام بكافة التدابير التي أوضحتها الجهات المعنية في الدولة، والمتمثلة في تطبيق التباعد الجسدي والمواظبة على لبس الكمامات وغيرها، هو السبيل وطوق النجاة للوصول إلى نهاية هذه الجائحة بأقل الخسائر الممكنة، لذا علينا مواصلة الالتزام.

وذكر أنه على كافة أفراد المجتمع التصدي لهذه الجائحة والمساهمة في الحد منها، من خلال القيام بدورهم المجتمعي وتجنب الإخلال بأي من التدابير التي أوجدتها الجهات المعنية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، حيث إن السبيل لاجتياز الجائحة والوصول إلى الصفر حالة هو بالتزامنا.

وافقه الرأي أحمد مبخوت الذي قال: إنه بالتزامنا سنتمكن من الوصول بالجائحة إلى نهايتها لتعود حياتنا إلى وضعها الطبيعي، ولكي نصل إلى تلك اللحظة، بإعلان الدولة الحالة «صفر»، سنكون قد أوفينا بواجبنا تجاه ما قدمته الدولة من مبادرات استثنائية، من تسخير الكوادر البشرية في شتى المجالات، وتخصيصها للفحوص المختلفة للكشف المبكر عن الفيروس، وغيرها.

وأكد أن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية، المتمثلة في مواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية، ما هو إلا شيء بسيط مقابل ما قامت به وتقوم به الدولة، بمختلف جهاتها ومؤسسات، في سبيل محاصرة الجائحة والحد من انتشارها، لذا علينا الالتزام للانتصار.

تضافر الجهود

وقال علي أحمد رباع الشحي: إنه للانتهاء من الجائحة لابد وأن تتضافر الجهود، وعلى جميع أفراد المجتمع القيام بدورهم الذي يعد الواجب الوطني، نظير الجهود المختلفة المقدمة لهم من قبل الدولة، في سبيل الحفاظ على صحتهم وصحة أفراد مجتمعهم، حيث إن التكاتف والتعاون بالالتزام هو مطلب لتحقيق النجاة.

وأكد أن على الجميع تحمل المسؤولية من جانب الحد من أرقام الإحصائيات، بالالتزام التام، لنتمكن من الوصول إلى لحظة الانتصار بوقت قياسي، والحالة «صفر» تكاد تقترب بالتزامنا، لذا لابد أن نلتزم لننتصر بإذن الله.