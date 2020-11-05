توقعات بالوصول إلى لقاح لـ«كورونا» العام المقبل

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

رجح البروفيسور رينو رابولي رئيس تطوير اللقاحات والمضادات الحيوية بشركة جلاسكو العالمية لإنتاج الدواء، أن يشهد العام 2021 إنتاج لقاح لـ«كوفيد - 19» ويكون متاحاً في الأسواق.

وقال البروفيسور رابولي: «الموقف الحالي في العالم حول التطعيم أنه ليس لدينا كثير من المنتجات الطبية، ولكن نواجه الجائحة بالتباعد الجسدي، وأعتقد أنه بحلول 2021 سيكون لدينا اللقاحات وكذلك الأجسام المضادة، الأمر الذي يسمح لنا بالتحكم في هذه الجائحة».

وأضاف أن «الجهود العالمية التي بذلت نجم عنها العمل على 320 لقاحاً على مستوى العالم منها 40 لقاحاً تم تطويرها في المرحلة الأولى وصل منها 7 لقاحات فقط إلى المرحلة الثالثة، مشيرا إلى أن ما تم إنجازه كان في وقت قصير جداً خلال عام تقريباً، ومن المفترض أن يستغرق 15 عاما من العمل في المراحل الثلاث من اكتشاف اللقاح والتطوير الأولي، ثم التطوير الأخير، وبعد ذلك المرحلة الأخيرة هي الإنتاج.

وأشار إلى أن القطاعات الحكومية في بلدان عدة أنفقت مبالغ كبيرة للوصول إلى بعض هذه اللقاحات وأخذت المخاطرة، وهو ما أدى إلى وجود لقاحات عدة عالميا الآن. جاء ذلك في الورشة العلمية التي نظمتها السفارة الإيطالية في أبوظبي، بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا للوقوف على كيفية تتبع وتوفير علاج ولقاح ضد فيروس كوفيد- 19، والتي شارك فيها نخبة من باحثين وخبراء في مجالات الميكروبيولوجي والذكاء الاصطناعي والصحة ناقشوا فيها مراحل مواجهة الجائحة والتعامل مع آثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية والبحث عن حلول لهذه الأزمة العالمية. وقال نيكولا لينير السفير الإيطالي لدى الدولة، في كلمة افتتح بها اللقاء الافتراضي: «إن هذه الحلقة النقاشية تأتي بالتعاون مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومؤسسة دبي للمستقبل، والمبادرة تتيح الفرصة لتسليط الضوء على التعاون الثنائي بين إيطاليا والإمارات في مجال الابتكارات والعلوم، لاسيما بعد ظهور جائحة كوفيد- 19».

وتحدثت الدكتورة حبيبة الصفار مديرة مركز التكنولوجيا الحيوية في جامعة خليفة، قائلة: «إننا نعمل خلال الثمانية أشهر الماضية للتعامل مع فيروس «كوفيد - 19» هنا في دولة الإمارات ونعمل على تشخيص العوامل التي تسهم في نشأة فيروس سارس كوف 2، ونسعى إلى معرفة كل ما يتعلق بالجائحة الحالية، ونحاول معرفة كيف ينتقل المرض، وكيف يدخل لجسم الإنسان وبحث أسباب عدوى بعض البالغين بينما الآخرون لا ينتقل لهم الفيروس، ودراسة المناعة لدى الأشخاص الذين لديهم المرض ولا تظهر عليهم الأعراض».