المدير التنفيذي للرعاية بـ «صحة دبي» لـ «الاتحاد»: 52 ألف مستفيد من خدمة طبيب لكل مواطن خلال جائحة «كورونا»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الصحية الأولية بهيئة الصحة في دبي، أن خدمة طبيب لكل مواطن حققت نتائج متميزة وقامت بدور ريادي في مساندة الجهود الوطنية في مكافحة جائحة «كوفيدـ 19»، مشيرة إلى أنه بلغ عدد المستفيدين من استشارات التطبيب عن بُعد التي أجريت من خلال الخدمة 52.767 مستفيداً ومستخدماً خلال الفترة من يناير وحتى شهر سبتمبر الماضي (9 أشهر).

وقالت تريم، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «بلغت ذروة استخدام الجمهور لخدمة التطبيب عن بعد منذ بداية العام في شهر أبريل الماضي، الذي سجل 11.757 مستخدماً بزيادة قدرها 6153% مقارنة بشهر يناير من العام الجاري، الذي شهد استفادة 188 مستخدماً فقط». وأشارت إلى أن عدم الحضور بعد حجز الموعد انخفض من 10% في بداية العام إلى 1% وأحياناً 2%، وهو ما يعني مدى الثقة التي حظيت بها الخدمة والثقة في الاستشارات الطبية التي خدمها للجمهور، لافتة إلى أن وقت الانتظار للحصول على موعد تراوح بين 0 يوم ويومين.

وأفادت أنه تم إطلاق خدمة طبيب لكل مواطن رسميًا في السابع عشر من ديسمبر2019 تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الاستباقية، والتي جاءت ضمن بنود «وثيقة الخمسين». وأشارت تريم، إلى توفير منصة للزيارات الافتراضية للمرضى والمتعاملين من منازلهم ضماناً لراحتهم وسلامتهم، وربط الخدمة مباشرة بالسجلات الطبية الإلكترونية المسجلة في برنامج «سلامة» التابع لهيئة الصحة بدبي، لافتة إلى أن الخدمة وفّرت القدرة على التواصل المرئي من خلال مكالمات التداول بالفيديو مع إمكانية مراجعة الملف الطبي والتاريخ المرضي للمتعاملين أثناء الزيارة الافتراضية والعمل بما يحقق مصلحتهم الصحية تبعاً لذلك.

منال تريم

7 خدمات

وذكرت أن مبادرة طبيب لكل مواطن قدمت للمستفيدين 7 خدمات رئيسية، هي: معالجة مختلف الأعراض والحالات المرضية التي يمكن التعامل معها عن طريق الاستشارات عن بُعد، ومراجعة ومناقشة نتائج الفحوص والتحاليل، وكذلك إعادة صرف الوصفات الطبية للأمراض المزمنة.

كما تتضمن الخدمات المقدمة، طلب فحوص مخبرية جديدة، وإحالة المرضى للتخصصات المطلوبة مثل رعاية الحوامل، وتوجيه المرضى ذوي الحالات الطارئة للجهات المختصة: أقسام الطوارئ في المستشفيات أو العيادات ذات مواعيد العمل 24 ساعة. وتطرقت تريم، إلى القيام بدور التنسيق بين المرضى والعيادات التخصصية في المستشفيات من خلال تقديم أرقام التواصل المباشر للأقسام.

وكشفت عن دور مبادرة طبيب لكل مواطن، قامت بدور مؤثر ضمن جهود هيئة الصحة بدبي لمكافحة جائحة كوفيد-19، حيث استطاعت المبادرة تقليل الزيارات الفعلية غير الضرورية إلى المراكز الصحية والمستشفيات تقليل وحماية المتعاملين من خطر كوفيد-19. كما وفرت مصدراً موثوقاً للإرشادات الطبية المتعلقة بالوباء لجميع أفراد المجتمع، وتولت الرد على استفسارات المرضى والمتعاملين في الحجر الصحي المنزلي والعزل الذاتي وتخفيف قلقهم. وقامت بإحالة الحالات المرضية وأصحاب الأعراض المشتبه بها وتوجيههم إلى المنشآت الصحية المناسبة، بما في ذلك المستشفيات أو مراكز الفحص أو عيادات الحمى للتقييم حسب الضرورة، بالإضافة إلى المساعدة في جدولة تكرار الاختبار لفيروس كوفيد-19 للحالات المؤهلة. وأفادت تريم، أن دور المبادرة في مساندة الجهود الوطنية في مكافحة كوفيد-19، يتمثل في إخطار مركز التحكم والسيطرة في دبي، بالمرضى الذين تم تشخيصهم حديثًا والذين تم اختبارهم في المرافق الخارجية غير التابعة لهيئة الصحة بدبي، وإخطار مركز التحكم ببيانات المخالطين بالحالات الإيجابية المؤكدة وتسهيل إدراج أسمائهم في لوائح الفحص. وأشارت إلى توجيه المرضى المؤهلين وذوي الأعراض المشتبه بها إلى مراكز الفحص الأقرب لديهم أو التنسيق للزيارات المنزلية، وتقديم الدعم المعنوي للمتعاملين في العزل الذاتي أو الحجر المنزلي وتخفيف قلقهم.

طبيبة ترد على استفسارات المتعاملين مع خدمة طبيب لكل مواطن (من المصدر)

تحديث الخدمة

ورداً على سؤال حول التحسينات التي تمت لتطوير الخدمة خلال جائحة كوفيد-19، أجابت: تم خفض وقت الاستشارة من 30 دقيقة إلى 20 دقيقة وذلك للعمل على زيادة عدد الاستشارات للعملاء، وتم زيادة عدد أجهزة الاستشارة المرئية من 6 إلى 16 ».

وقالت:« كما تمت زيادة عدد الأطباء من 10 إلى 83 طبيباً، جميعهم تلقوا تدريباً فورياً وفعالاً، يعمل منهم 32 طبيباً حاليا يعملون بكفاءة عالية على مدار الساعة، وتدريب الأطباء على كيفية التعامل وتوجيه حالات كوفيد-19، وكذلك تدريب الأطباء على لغة الإشارة لتسهيل التعامل مع الحالات من أصحاب الهمم».

ولفتت إلى انه من أجل خفض معدل عدم الانضمام للاستشارة بعد أخذ الموعد، تم اتخاذ 3 خطوات، تمثلت في الاستعانة بفريق وتدريبه للتواصل مع المرضى وتأكيد انضمامهم قبل مواعيد الاستشارة الافتراضية، والتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لتحديث تطبيق الهيئة وتبسيط خطوات التسجيل، بالإضافة إلى إدخال عملية التسجيل الذاتي عبر التطبيق مع إمكانية إلغاء أو إعادة جدولة الاستشارة.

المستفيدون

ورداً على سؤال حول نوعية المستفيدين من خدمة الزيارات المنزلية قبل وبعد جائحة كورونا، ذكرت تريم، أن الخدمة تقدم لكل المواطنين بناء على الطلب، وخاصة 4 فئات، تضم كبار المواطنين غير القادرين على الحركة أو الوصول للمراكز الصحية الأولية، الأرامل حتى انتهاء فترة العدة، أصحاب الهمم غير القادرين على الحضور للمراكز الصحية الأولية. وأوضحت انه مع جائحة كوفيد-19 تم إضافة المتعاملين الذين يعانون من الأمراض المناعية، مشيرة إلى أنه وصل عدد المستفيدين من الزيارات المنزلية، 2059 مستفيداً حتى شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغت الزيارات 10680 زيارة خلال نفس الفترة. وقالت:« تم إجراء 1148 فحص «كورونا» للمستفيدين خلال الفترة من يناير وحتى يونيو الماضيين، فيما أجرى 1700 فحص خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، بالإضافة إلى توفير 3486 لقاحاً للوقاية من الإنفلونزا الموسمية.