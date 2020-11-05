تطعيمات الإنفلونزا في المراكز الصحية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكدت منطقة رأس الخيمة الطبية توافر التطعيمات الصحية الخاصة بالإنفلونزا في عدد من مراكز الرعاية الأولية والصحية والطب الوقائي بالإمارة، والتي يتم إعطاؤها لعدد من الفئات السنية وحسب الحالة الصحية لكل مريض، مع وجود زيارات منزلية لإعطاء التطعيمات لفئة كبار السن لتوفير عناء المشقة عليهم ولأصحاب الهمم.

وفي وقت سابق طبقت منطقة رأس الخيمة الطبية، مبادرة وزارة الصحة ووقاية المجتمع بإيصال الدواء إلى المنازل، حرصاً من وزارة الصحة على تجنب خروج المرضى وذويهم من المنازل، وتشجيعهم على الالتزام بالتباعد الجسدي.

وأوضح مصدر بالمنطقة أن عدداً من مستشفيات الإمارة طبقت المبادرة، وهي مستشفى صقر ومستشفى عبيد الله، مشيرين إلى أن المبادرة يستفيد منها يومياً من 300 - 350 مريضاً بمختلف الأمراض، سواء المزمنة أو العادية، وتتم إما بطلب المريض أو عنده تأخره في تسلم دوائه.

وأشار المصدر إلى أن تسليم الأدوية يتم من خلال كوادر فنية وصيدلاني متخصص، وبعد التأكد من الوصفة الطبية يتم تسليم المريض الأدوية وفق معايير محددة، وبعد شرح وافٍ بكيفية استخدام العلاج والأدوية.