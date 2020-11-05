«الإمارات للصم»: قيادتنا وفرت بيئة فريدة لأصحاب الهمم

أبوظبي ( الاتحاد)

أكد مصبح سعيد النيادي رئيس جمعية الإمارات للصم أن الدعم الذي حصلت عليه جمعية الإمارات للصم من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» كان له دور كبير في إثراء أنشطة الجمعية، وساهم في تعزيز التضامن الاجتماعي، وتوفير بيئة فريدة تعزز إبداعاتهم، والذي يأتي تماشياً مع المبادرة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بشأن الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في إمارة أبوظبي 2020-2024، وجهود حكومة أبوظبي في الاهتمام بالصم والحرص على دعمهم ودمجهم في المجتمع وإسهاماً من هيئة المساهمات المجتمعية «معاً» بدائرة تنمية المجتمع في تعزيز ثقافة التعاون والشراكة التكاملية.

وذكر أن هذا الدعم أسهم بشكل كبير في تمكين فئة الصم من استثمار قدراتهم وتطوير مهاراتهم وتفعيل العديد من الأنشطة الفنية والرياضية والمجتمعية من خلال إقامة الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية، إضافة إلى صرف مساعدات مالية لعدد من الأسر المتعففة من الأشخاص الصم بعد إجراء دراسة عن كافة احتياجات هذه الفئة. وقال رئيس جمعية الإمارات للصم: «إن الإمارات تولي فئة الصم أهمية، خاصة ونفخر بالإنجازات التي تحققت لهذه الفئة على كافة المستويات من خلال دمجهم في المجتمع، وإيجاد بيئة متكافئة لأصحاب الهمم في الحقوق والفرص، وتقديم خدمات متكاملة وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم.

الموقع الإلكتروني

ومن جهته أشار حمد هزاع الدرمكي- نائب رئيس جمعية الإمارات للصم- إلى أن دعم هيئة المساهمات المجتمعية«معاً» أتاح للجمعية تفعيل الأشغال اليدوية للصم للمشاركة في المعارض وكذلك تحسين الموقع الإلكتروني للجمعية، حيث أدى هذا التحسين إلى إمكانية إصدار بطاقة عضوية إلكترونياً دون الذهاب إلى الجمعية، وهذا يتماشى مع الإجراءات الاحترازية جراء جائحة كوفيد- 19 من أجل الحفاظ على سلامة الصم وأبنائهم، وتوفير كافة الخدمات والتسهيلات في هذا الصدد.. وإننا باسم جميع الصم نقدم شكرنا العميق وتقديرنا العظيم إلى هيئة المساهمات المجتمعية«معاً» وإننا جميعاً نحن الصم ممتنون لهذا الدعم الذي قدمته الهيئة وهو محل تقدير كبير من قبل الصم وذويهم جميعاً.