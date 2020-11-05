تحسن الطقس يدفع العائلات للبر في رأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

مع انخفاض درجات الحرارة وتحسن الحالة الجوية تنشط معها بشكل طردي حركة الرحلات الخارجية وبالتحديد البرية، خصوصاً على شارع الإمارات، وشارع الشيخ محمد بن زايد وعلى أطراف الطريق السريع، والتي تبدأ حينها الأسر والعوائل بالتنظيم والتخطيط للخروج للأماكن والمناطق المكشوفة، مثل منطقة عوافي وعلى الشواطئ البحرية بهدف قضاء أوقات ممتعة سواء في المناطق الجبلية أو البرية وسط الأجواء والنسمات الباردة، ولما تتميز بها تلك المناطق من جمال الطبيعة المتنوعة، سواء الجبلية والبحرية والبرية الخلابة وسط إجراءات وتدابير احترازية.

ووصف خلفان الشميلي أحد مواطني الإمارة شهر نوفمبر بأنه من الأشهر المميزة التي تعلن بدء فترة الشتاء، والتي تتزامن بدخولها انخفاض درجات الحرارة وسقوط بعض الأمطار في عدد من الأماكن منوها أن البرودة دخلت مبكرا هذا العام، والتي شجعت بدخولها الأنشطة والفعاليات الخارجية وسط الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي التزاماً بالقوانين التي تلزمها الجهات المختصة للتقليل ومنع انتشار تداعيات فيروس كورونا، والتي تتمثل بركوب الدراجات وامتطاء الخيول، والخروج للرحلات البرية في منطقة عوافي وفي منطقة مزرع والبرزة على أطراف شارع الإمارات وغيرها من الأماكن البرية.

من جانبه يؤكد المواطن خليفة عبدالله المهيري أن إمارة رأس الخيمة أصبحت من الوجهات السياحية التي يحرص على زيارتها في هذه الفترة من السنة وقضاء الإجازة فيها برفقة أسرته والتي لا تخلو من ممارسة الأنشطة وبالتحديد جبل جيس الذي أصبح الوجهة الأمثل للكثير من الأسر نتيجة انخفاض درجات الحرارة إلى 15 درجة مئوية، ناهيك عن نقاء الجو وتنفس الهواء العليل والنقي.

بدوره أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية أن جبل جيس برأس الخيمة سجل صباح أمس 15 درجة مئوية.