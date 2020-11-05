1636 حملة لإخلاء المخالفين من «مناطق العائلات» بمدينة الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت بلدية مدينة الشارقة تنظيم أكثر من 1636 حملة تفتيشية على عدد من مناطق مدينة الشارقة لإخلاء المخالفين من العزّاب والعمّال من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، استمراراً لحملاتها على كافة مناطق المدينة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، حيث تعمل البلدية وفق خطة مدروسة ومنهجية في العمل لتشمل الحملات كافة مناطق المدينة والانتهاء منها بشكل تدريجي بهدف الإخلاء الكامل لها من تلك الفئات، وتعديل أوضاعهم من خلال السكن في المناطق المخصصة لهم.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام البلدية أن هذه الحملات تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بإخلاء العزّاب والعمّال والمخالفين من المناطق التي تقطنها الأسر والعائلات، والحفاظ على راحة وسلامة وأمن هذه الأسر، حيث شملت الحملات التي تم تنظيمها منطقة القادسية والناصرية وميسلون والصبخة والجزات والمصلى وشرقان والغافية والحزانة، كما تستمر البلدية بتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتشمل كافة مناطق مدينة الشارقة.

وأوضح أن هذه الحملات أسفر عنها إخلاء أكثر من 6561 مخالفاً من العمّال والعزّاب والقطع الفوري للخدمات عن المساكن المخالفة والتي رصدت الفرق بداخلها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية تشكل خطر عليهم، مشيراً إلى أنه تم رصد العديد من التجاوزات الأخرى في مساكن عدة كإقامة ورش لتصليح السيارات ومخازن للمواد الغذائية والمواد الكهربائية، والتي تعتبر مجهولة المصدر، وتم تخزينها بصورة غير صحيحة، وعليه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.