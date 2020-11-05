بلدية عجمان توقع عقداً لأعمال النظافة مع «بيئة»

عجمان (الاتحاد)

أبرمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عقداً مع شركة «بيئة» - الشارقة للبيئة لتعهيد أعمال النظافة ومكافحة آفات الصحة العامة في قطاع مركز المدينة، وشهد توقيع العقد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، حيث وقع بالإنابة عن الدائرة ‏عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام دائرة البلدية فيما وقع ‏بالإنابة عن بيئة خالد عيسى الحريمل، الرئيس التنفيذي لشركة بيئة.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي أن الحفاظ على البيئة هو أهم أهدافنا وإيجاد إمارة خضراء ينعم سكانها بالعيش الرغيد وسط أجواء صحية هي أبرز أعمالنا لذلك نسعى جاهدين لتعزيز المشاريع المستدامة التي ترتقي بعجمان لتكون مدينة آمنة وخلاقة في كافة المجالات.

وبموجب العقد مع الدائرة، ستتولى «بيئة» عمليات جمع النفايات، وتنظيف المدينة والشواطئ، وكنس الشوارع، وخدمات تطهير الحاويات، وستقدم خدماتها لأكثر من 240 ألف نسمة في عجمان في مناطق الراشدية وليوارة والنعيمية والنخيل والرميلة، بالاعتماد على فريق يضم أكثر من 400 موظف و50 مركبة ومعدات ثقيلة.

واستعرضت بيئة، السيارات الحديثة والخدمات الذكية مبينة أنها ستعتمد ‏‏على دمج الاستدامة والتكنولوجيا لتوفير حلول متقدمة لإدارة ‏النفايات، حيث ‏سيتم التعامل مع 250 طناً من النفايات السكنية والتجارية والصناعية - أي ما يعادل وزن نحو 150 سيارة - يومياً في الإمارة. ‏