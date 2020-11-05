2213 معاملة رقمية لـ«مواصلات الإمارات»

دبي (الاتحاد)

طوّرت مواصلات الإمارات منصة رقمية متخصصة في أنظمة أتمتة العمليات الروبوتية (RPA) الخاصة بإجراءات وعمليات الموارد البشرية، في خطوة تنسجم مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استشراف المستقبل ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتواكب استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي.

وأكد محمد عبدالرحيم مدير إدارة التحول الرقمي ونظم المعلومات أن عدد المعاملات المنجزة في مجال إدارة الموارد البشرية عبر القنوات الرقمية بلغ 2213 ألف معاملة رقمية خلال الربع الأول من العام الحالي 2020، مما يؤكد نجاح مسيرة التحول الرقمي.