الإمارات تشارك في لقاء رفيع المستوى حول المرأة والسلام

أبوظبي (وام)

أكدت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، أن الاتحاد النسائي يعمل بالشراكة مع الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، وبالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي منذ يونيو 2020، على صياغة وتبني خطة عمل وطنية لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325 /‏2000/‏ حول المرأة والأمن والسلام، والتي من المتوقع صدورها في شهر فبراير من العام القادم، بعدما أوكلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي إلى الاتحاد النسائي العام هذه المهمة الوطنية، في سبيل تعزيز التزام دولة الإمارات بأجندة الأمن والسلام وبناء قدرات المرأة في الأمن والسلام.

جاء ذلك خلال مشاركتها أمس الأول، في لقاء رفيع المستوى عبر المنصة الإلكترونية، بمناسبة الذكرى العشرين لاعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 حول المرأة والسلام والأمن في 31 أكتوبر 2000، بتنظيم هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية، والجامعة اللبنانية الأميركية ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، وبمشاركة ممثلين وممثلات عن الحكومات واللجان الوطنية المعنية بملف المرأة والسلام والأمن في الدول العربية.

وأكدت نورة السويدي أن الاحتفال بمرور عشرين عاماً على قرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلام، يمثل لدولة الإمارات فرصة هامة لتجديد التزاماتها الوطنية والدولية في تنفيذ بنود هذا القرار الهام.

وأوضحت أن مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، تهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري، وإنشاء شبكات لدعمهن حول العالم، مشيرة إلى أن الاتحاد النسائي العام يتولى تنفيذ المبادرة، بالشراكة مع وزارة الدفاع وبالتعاون مع مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، والذي أكد على أهمية مشاركة المرأة الفعالة والمتكافئة، كقوة فاعلة في إحلال السلام واستتباب الأمن، من خلال التركيز بشكل خاص على توفير التدريب اللازم للكوادر النسائية.

«لا تشلون هم»

وأوضحت أن حكومة دولة الإمارات عملت بكل طاقاتها المخلصة للتصدي لجائحة كوفيد-19 داخل الدولة، من خلال إطلاق شعار «لا تشلون هم» لجميع المواطنين وغير المواطنين، وتفعيل آلية العمل عن بُعد للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال في الصف التاسع فما دون، وسن التعليمات للحفاظ على حقوقهن وضمان سلامتهن وأمنهن في بيئة العمل، إلى جانب تطوير خدمة الصيدلية المتنقلة «دوائي» التي تقوم بتوصيل الأدوية إلى المنازل.

وقالت السويدي: لم تقتصر جهود الدولة عند حدود الإمارات، بل تخطتها من خلال إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية لتعزيز الجهود العالمية لمجابهة كوفيد -19، إلى جانب إطلاق برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع، عيادات صحة المرأة الافتراضية العالمية للتطبيب عن بُعد، كأول مبادرة دولية للتطبيب الافتراضي تقدم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية مجانية للنساء في مختلف دول العالم، بإشراف أطباء الإمارات من المتطوعين في برنامج القيادات التطوعية الشابة، وبمبادرة مشتركة من مبادرة زايد العطاء والاتحاد النسائي العام.

جائحة كورونا

تم تقسيم اللقاء إلى أربع جلسات، إذ قدمت الجلسة الأولى عرضاً حول تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن في المنطقة العربية خلال العشرين عاماً الماضية، فيما تناولت الجلسة الثانية عرض تقرير حول خطط العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن «أدوات حاسمة في الاستجابة لفيروس كورونا في منطقة الدول العربية»، وناقشت الجلسة الثالثة الجهود الإقليمية للنهوض بأجندة المرأة والسلام والأمن، فيما استعرضت الجلسة الختامية أجندة المرأة والسلام والأمن بعد جائحة كوفيد - 19.

ويهدف هذا اللقاء رفيع المستوى إلى النظر في الجهود الإقليمية التي تبذلها الدول في المنطقة العربية من أجل الدفع بأجندة المرأة والسلام والأمن، فضلاً عن إطلاق مداولات إقليمية حول التقدم المحرز في التجاوب مع أجندة المرأة والسلام والأمن، إلى جانب استعراض ومناقشة دور الخطط الوطنية لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن

في الاستجابة لجائحة كوفيد- 19.