طقس اليوم صحو ورطب ليلاً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح «السبت»في بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية/‏ 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12 والمد الثاني عند 05:45 والجزر الأول عند الساعة 08:44 والجزر الثاني عند الساعة 22:45.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط أحياناً.. ويحدث المد الأول عند 11:52 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الأول عند الساعة 18:46 والجزر الثاني عند الساعة 08:02.