اللجنة التنفيذية تعتمد استراتيجية الأمن السيبراني لحكومة أبوظبي 2021-2023

اعتمدت اللجنة التنفيذية التابعة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي استراتيجية الأمن السيبراني لحكومة أبوظبي 2021-2023 والتي تعزز معايير الأمن السيبراني في الإمارة، وتوفر بيئة تقنية محصنة وآمنة وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الأمن السيبراني.

تعمل الاستراتيجية، التي أشرفت اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي على تطويرها ومتابعتها، على تطوير وتوجيه معايير الأمن السيبراني في كافة الدوائر الحكومية في الإمارة، بما يؤدي إلى تقليل المخاطر وحماية الحكومة الرقمية وضمان استمرارية الخدمات مع تشجيع الابتكار والنمو الاقتصادي والشفافية.

ترتكز استراتيجية الأمن السيبراني لحكومة أبوظبي على أربعة محاور رئيسية هي: نضج الأمن السيبراني، وتعزيز الحصانة السيبرانية، وتطوير قدرات الأمن السيبراني، وتكثيف شراكات الأمن السيبراني.

ستقوم هيئة أبوظبي الرقمية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية، بتنفيذ الاستراتيجية بشكل موحد على مستوى حكومة أبوظبي، وستكون منطلقا لمنظومة حوكمة فاعلة للإنترنت. كما تهدف الاستراتيجية إلى تقديم رؤية قوية ومحفّزة للأمن السيبراني لحكومة أبوظبي والجهات الأخرى المعنية.



