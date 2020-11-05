محمد بن راشد: لا شيء مستحيل في الإمارات

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاماً منذ أطلقناها في عام2000.. كان حلماً بعيداً في التسعينات.. لا شيء مستحيل في الإمارات.

وأضاف سموه عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «اليوم تكمل مدينة دبي للإعلام عشرين عاماً منذ أطلقناها في عام2000..كان حلماً بعيداً في التسعينات أن نكون عاصمة إعلامية عربية.. اليوم المدينة تضم 3000 مؤسسة إعلامية.. و34 ألف إعلامي.. وتبث منها 122 قناة تلفزيونية وإذاعية وتصدر منها 163 مطبوعة ومنصة..لا شيء مستحيل في الإمارات».