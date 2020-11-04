محمد بن زايد والسيسي: تنسيق مستمر لاستقرار وسلام وتنمية المنطقة

أبوظبي (وام)

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال اتصال هاتفي أمس، العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما ومصالحهما المشتركة.

كما استعرض سموه والرئيس المصري تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى المستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والتحديات والأزمات التي تواجهها.

وأكد الجانبان -خلال الاتصال- حرصهما على استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين بشأن العديد من القضايا والموضوعات المشتركة بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق الأمن والاستقرار والسلام والتنمية للمنطقة وشعوبها.