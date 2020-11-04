«خريجو دبلوم المسرعات الحكومية» على منصة التكريم

دبي (الاتحاد)

كرمت حكومة دولة الإمارات منتسبي الدفعة الثانية من دبلوم المسرعات الحكومية، التي ضمت 43 منتسباً عملوا على ابتكار حلول لـ18 تحدياً رئيسياً، بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم الخاصة بالمسرعات الحكومية، في 6 محاور رئيسية، شملت تعزيز التبادل المعرفي في القطاع الحكومي، وبناء الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص، ورفع مستوى الكفاءة الحكومية، وتبني سياسات وإنشاء منصّات لدعم التحول الرقمي، وتعزيز فعالية الخدمات الحكومية، والارتقاء بسعادة المتعاملين.

وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، في كلمتها خلال التكريم، أهمية تعزيز جاهزية الجهات لتبني منهجية المسرعات الحكومية، وتعميم ثقافة العمل التكاملي لابتكار حلول للتحديات، لتسريع الإنجاز ودعم جهود الإعداد للمستقبل، تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتسريع وتيرة الإنجاز الحكومي لتحقيق الأهداف التنموية الشاملة. وقالت : إن التجارب التي تطورها حكومة دولة الإمارات تعكس حرصها على تعزيز ثقافة تحقيق النتائج، وإن المسرعات الحكومية تمثل آلية داعمة لتحقيق هذه التوجهات، ضمن الجهود الوطنية الشاملة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة من مستقبل دولة الإمارات. وأشادت بالحلول التي ابتكرها منتسبو الدفعة الثانية لدبلوم المسرعات الحكومية، الذين تمكنوا من تحقيق نتائج ملموسة وصلت إلى 101% في فترة زمنية قصيرة، وحثّتهم على نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى زملائهم في الجهات الحكومية التي يعملون بها، مؤكدة أهمية دورهم المحوري في تطوير وتسريع وتيرة العمل في هذه الجهات، معربة عن شكرها لقادة الجهات الحكومية المشاركة على دعمهم ومتابعتهم الدائمة للمنتسبين، وحرصهم على تطوير تجارب جهاتهم وتعزيز جهودها في مواجهة التحديات.

تعاون وابتكار

أكدت هدى الهاشمي رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات أن دبلوم المسرعات الحكومية يمثّل أداة فاعلة لتعزيز قدرات الجهات الحكومية على تبني منهجية الـ100 يوم، وغرس قيم التعاون والابتكار والتجربة، والاستفادة من قدرات منتسبي برنامج الدبلوم، الذين تمكنوا خلال فترة زمنية قصيرة من تحقيق إنجازات كبيرة تضمنت توقيع 16 اتفاقية شراكة بين الجهات الحكومية، والشركات الرائدة في القطاع الخاص، وإعادة هندسة 7 إجراءات حكومية تسهم في تعزيز تجربة الخدمات الحكومية.

فحص اللياقة البدنية

وفي إطار الجهود لتطوير الخدمات الصحية في الدولة، عمل المنتسبون من وزارة الصحة ووقاية المجتمع على استحداث نظام إلكتروني يربط بين الوزارة ونظام التسجيل الوطني الموحد في وزارة التربية والتعليم، لتسهيل حصول 100% من طلاب الجامعات على فحص اللياقة البدنية، واختصار مراحل الخدمة إلى 4 إجراءات، والاستغناء عن الاستمارة الورقية واستبدالها باستمارة حديثة، بحيث يرسل النظام إشعاراً بإنجاز الخدمة، وإضافة التقرير الإلكتروني لحساب الطالب.

وأسهم المشروع في تقليص الوقت والجهد الذي يبذله الأطباء والممرضون لتنفيذ الإجراءات بنسبة 50%، وتعزيز مشاركتهم في تقديم الخدمات الصحية، وتكثيف الجهود المشتركة في تطويق جائحة «كوفيد-19»، كما ساهم في تقليص الوقت الذي يستغرقه الطلاب في تنفيذ الإجراءات بأكثر من 50%، وتقليل أيام إنجاز الخدمة من 10 أيام إلى أقل من 5 أيام.

فرز النفايات الصلبة

وعمل المنتسبون من وزارة التغير المناخي والبيئة، ضمن محور بناء الشراكات، على مشروع يسهم في فرز النفايات الصلبة التي تنتجها 33% من الفنادق التابعة لمجموعتي «إعمار العقارية» و«فنادق ومنتجعات جميرا» في دبي، ما نتج عنه ابتكار حلول مؤقتة لتسريع فرز النفايات الصلبة من دون الاعتماد على الاستثمار المالي، وتبني طريقة مبتكرة في حساب وزن النفايات الفعلي.

«نابو» و«المنهل»

وشملت التحديات التي عمل عليها المنتسبون من وزارة التربية والتعليم، وجامعة الإمارات، إضافة إلى كليّات التقنية العليا، ضمن محور سعادة المتعاملين، تعزيز جاهزية نظام التسجيل الوطني الموحد «نابو» وربطه بنظام شؤون الطلاب الجديد «المنهل» بنسبة 100% للوصول إلى بيانات الطلبة، بالشراكة مع المدارس الخاصة في أبوظبي، ودبي، والشارقة، كما تمت إضافة بيانات 59 ألف طالب من 69 مدرسة خاصة في إمارتي أبوظبي والشارقة.

«الهوية والجنسية» 101%

كما تمكّن المنتسبون من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ضمن محور التحول الرقمي، من أتمتة 90% من الخدمات عبر القنوات الرقمية للهيئة على مدار اليوم وطوال أيام الأسبوع، وتبسيطها وتسهيل الإجراءات، وتحقيق 101% من المستهدفات، من خلال توعية المتعاملين بأهمية استخدام القنوات الرقمية للحصول على الخدمة، ما نتج عنه تقليل أعداد المراجعين في جميع مراكز الخدمة بنسبة 30%.

يوم لتجديد الرخص التجارية في رأس الخيمة

في إطار الجهود لتعزيز الكفاءة وتطوير الخدمات الحكومية، عمل المنتسبون من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة على خفض زمن إنجاز خدمة تجديد رخص النشاطات التجارية إلى يوم واحد بدلاً من 7 أيام عمل، بما يسهم في تخفيف العبء على مركز تقديم الخدمة.

وتُعدّ المسرعات الحكومية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، آلية عمل مستقبلية تضم فرق عمل مشتركة من موظفي الحكومة والقطاعين الخاص والأكاديمي، يعملون معاً كفريق عمل واحد يتبنى الابتكار في تطوير أفضل الخدمات وتحقيق الإنجازات التي تتخطى المستهدفات والتطلعات، وتسابق الزمن، وتتغلب على التحديات، تحت إشراف نخبة من المدربين والكفاءات، لرفع وتيرة تحقيق الأجندة الوطنية وتسريع تنفيذ مشاريع الحكومة الاستراتيجية.

تقارير الأداء الحكومي

نجح المنتسبون من مكتب أبوظبي التنفيذي، المشاركون ضمن محور الكفاءة الحكومية، في تطوير نظام متقدم للجهات الحكومية في أبوظبي، لتسهيل رفع تقارير الأداء الحكومي الخاصة بالمؤشرات الموحّدة في الإمارة، وتسريع مراجعتها.

خدمات شرطية رقمية 100%

شملت تحديات المنتسبين من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضمن محور الخدمات الفعّالة، تطوير منصة خاصة للخدمات الشرطية المرنة، بهدف تعزيز منظومة العمل الحكومي في أبوظبي، بما يضمن تقديم جميع الخدمات للمتعاملين خلال برنامج التعقيم الوطني، وضمن الجهود الوطنية لتطويق جائحة «كوفيد-19» بنسبة 100%، وبالشراكة مع عدد من الجهات.

كما تمكن المنتسبون، بالاعتماد على منهجية الـ100 يوم في المسرعات الحكومية، من إصدار التشريعات والقرارات اللازمة لتنفيذ المبادرات وتشكيل اللجان المعنية، وتفويض الصلاحيات لفرق خط الدفاع الأول في الشرطة، بما يسهم في تسريع إجراءات العمل.

8 ساعات لإتمام إجراءات نقل الجثمان

كما تمكّن المنتسبون من مطارات دبي، ضمن محور الخدمات الفعّالة، من تحسين وتسريع إجراءات نقل جثمان المتوفى المقيم أو الزائر إلى دولة أخرى بنسبة 50%، بعد تطوير الفريق نموذج تصريح جديد لنقل الجثمان للوفاة الطبيعية، ما أسهم في إتمام جميع الإجراءات المطلوبة في أقل من 8 ساعات.

92 روبوتاً رقمياً لخدمات «ديوا»

عمل المنتسبون من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» على أتمتة 18 عملية باستخدام 92 نظام تشغيل آلي للعمليات الروبوتية (RPA)، في قطاعات الهيئة، ما أسهم في تقليص زمن إنجاز الخدمة، ورفع معدلات الإنتاج وخفض التكلفة التشغيلية، ما ساهم في تعزيز سعادة الموظفين.