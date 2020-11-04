محمد بن زايد وشارل ميشال يدعوان لتحرك دولي فاعل ضد الإرهاب

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالاً هاتفياً من شارل ميشال رئيس المجلس الأوروبي.

تناول الاتصال سبل تعزيز علاقات التعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي ودوله الصديقة في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وبحث الجانبان التطورات في منطقتي الشرق الأوسط وشرق المتوسط، وجهود تعزيز السلام والأمن في المنطقة، إضافة إلى خطر التطرف والإرهاب وضرورة التحرك الإقليمي والدولي الفاعل في التصدي له، وتعميق أسس الحوار والتسامح بين الشعوب بمختلف أديانها وثقافاتها.