عرس جماعي افتراضي في الفجيرة

الفجيرة (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يقام العرس الجماعي الـ21 في إمارة الفجيرة 27 نوفمبر الجاري، تزامنا مع احتفالات اليوم الوطني الـ49.

وينظم حفل العرس الجماعي لهذا العام افتراضيا «عن بعد» في ظل إجراءات وقائية وتدابير احترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي إن الأعراس الجماعية في إمارة الفجيرة تحظى بدعم كبير من قبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ورعاية دائمة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، لما تجسده من ظاهرة وطنية ترسخ قيم التعاضد التكافل، وتعزز روح التعاون لتكوين أسر مستقرة.