محمد بن راشد ومحمد بن زايد: اقتصادنا بخير ونستعد لمرحلة جديدة

دبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في دبي ظهر أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وجرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والموضوعات الوطنية ذات الصلة بإسعاد مجتمع الإمارات، وتوفير جميع مقومات الحياة الكريمة الآمنة لأبناء وبنات الوطن والمقيمين على أرض دولتنا الطيبة. وأشاد سموهما بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والتمريضية وغيرها من جهات خط الدفاع الأول في دولتنا العزيزة، في سبيل الحد من انتشار فيروس «كوفيد - 19» وحماية أفراد المجتمع من هذا الوباء الذي تتطلب الوقاية منه اتباع الإجراءات والتعليمات التي تصدرها الجهات المعنية، من قبل المواطنين والمقيمين كافة من أجل ضمان سلامة الجميع.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال تجاذبهما أطراف الحديث، مواجهة تحديات جائحة «كورونا» بعزم وصبر وإيمان بالله عز وجل.

وأشار سموهما إلى أهمية تعزيز ودعم الحركة الاقتصادية والتجارية وجميع الأنشطة والفعاليات في الدولة، من خلال الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية.

وفي تغريدات لسموه على حسابه، في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن اللقاء تناول مجموعة من قضايا الوطن.

محمد بن راشد ومحمد بن زايد خلال لقائهما في دبي أمس بحضور حمدان بن زايد وكبار المسؤولين

وأكد أن الإمارات على المستوى الداخلي من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على كورونا، مشدداً على أن الوضع الاقتصادي بخير. أما على المستوى الخارجي، فأشار سموه إلى أن الثقل الاستراتيجي الدولي للإمارات أضعاف ثقلها قبل عامين، مضيفاً: نستعد لمرحلة جديدة، مبشراً بأن القادم أجمل وأفضل.

ودوّن سموه: «التقيت (اليوم) أخي الشيخ محمد بن زايد في دبي.. ناقشنا مجموعة من قضايا الوطن.. داخلياً: نحن من أفضل الدول في الأداء الحكومي والسيطرة على أزمة كورونا.. ووضعنا الاقتصادي بخير.. وخارجياً: الثقل الاستراتيجي الدولي للإمارات أضعاف ثقلها قبل عامين.. ونستعد لمرحلة جديدة.. والقادم أجمل وأفضل».

محمد بن راشد ومحمد بن زايد، خلال لقائهما في دبي أمس، بحضور حمدان بن محمد وحمدان بن زايد ونهيان بن زايد

ومن جهته، وعلى حسابه في «تويتر»، أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى اللقاء، منوهاً بأنه تضمن تبادل الأحاديث الودية بشأن طموحات الإمارات نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله».

وأوضح سموه أنهما استعرضا جهود مؤسسات الدولة في مكافحة «كورونا»، وخططها لمعالجة تداعيات الجائحة بما يحقق استدامة النمو.

حمدان بن محمد ونهيان بن زايد وكبار المسؤولين خلال اللقاء

ودوّن سموه: «التقيت أخي محمد بن راشد في دبي، وتبادلنا الأحاديث الودية بشأن طموحات وطننا نحو تحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة أخي الشيخ خليفة، واستعرضنا جهود مؤسساتنا في مكافحة جائحة (كورونا) وخططنا لمعالجة تداعياتها بما يحقق استدامة النمو في بلدنا».

سيف بن زايد ومنصور بن زايد خلال اللقاء

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.