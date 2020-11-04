مشاورات سياسية بين الإمارات ولاتفيا

أبوظبي (وام)

انطلقت أمس أعمال لجنة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات ووزارة الخارجية في جمهورية لاتفيا، والتي عقدت عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي. ترأس جانب دولة الإمارات خليفة شاهين المرر، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، في حين ترأس جانب لاتفيا اندريس بيلش سكرتير الدولة للشؤون الخارجية، في وزارة خارجية لاتفيا.

وجرى خلال المشاورات استعراض تجربة البلدين في مكافحة «كوفيد - 19» وجهود دولة الإمارات الإنسانية في هذا الصدد، ومساعداتها للدول المتضررة، وأهمية التضامن والتعاون الدولي في محاربة فيروس كورونا المستجد، كما جرى استعراض تطور العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، وتناول الجانبان المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية الراهنة، ومواقف الطرفين إزاءها.

كما ناقش الجانبان التعاون المشترك في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم القضايا والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.