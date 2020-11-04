انطلاق القمة الإلكترونية الأولى لقادة الإعلام بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

انطلقت في دبي فعاليات القمة الإلكترونية الأولى لقادة الإعلام في الشرق الأوسط، التي تنعقد خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر 2020، وذلك بشراكة استراتيجية بين الاتحاد العالمي للصحف وناشري الأنباء في الشرق الأوسط «وان-إيفرا» ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج.

وتجمع هذه الفعالية الافتراضية على مدى ثلاثة أيام خبراء الإعلام والقيادات الفكرية في المنطقة والعالم، لتبادل الرؤى والتوقعات والتوصيات الرئيسية حول الإدارة الفعالة للأفراد والعمليات في ظلّ ترقب الاقتصادات العالمية لمرحلة ما بعد «كوفيد - 19». وتناقش الموضوعات المطروحة في القمة زيادة الاشتراكات الرقمية، وتنويع مصادر الإيرادات، والتعلم بالاعتماد على البيانات، وتخطي الفيديو بمعناه التقليدي، وإدارة الذكاء الاصطناعي.

وتضم قائمة المتحدثين البارزين في القمة الإلكترونية لقادة الإعلام في الشرق الأوسط، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريم علي، مؤسِّسَة معهد الإعلام الأردني، وماجد السويدي، المدير العام لمدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنتاج، وأحمد الحمادي الرئيس التنفيذي لقطاع النشر في مؤسسة دبي للإعلام، ورولا أمين، من المكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وليلى بكر، المديرة الإقليمية لتنسيق التنمية في الدول العربية، ووارن فرنانديز، رئيس تحرير صحيفة «ستريتس تايمز» في سنغافورة، وبرونو بيانشيني، رئيس قسم الشراكات العالمية في «جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجريجور والر، المستشار الرئيسي لدى «وان-إيفرا» للاستشارات في ألمانيا، وفارس عقاد، مدير الشراكات الإعلامية في «فيسبوك»، بالإضافة إلى متحدثين آخرين.