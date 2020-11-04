تقسيمات جديدة لضاحيتي «الرويضات» و«السيوح» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت دائرة التخطيط والمساحة في إمارة الشارقة مسميات وتقسيمات إدارية جديدة لضاحيتي السيوح والرويضات، تضمنت تغيير مسميات بعض المناطق بضاحيتي «جويزع والطي» سابقاً، وضاحية السيوح وإعادة التقسيم الإداري للمنطقة لتشتمل على ضاحيتين فقط وهما السيوح والرويضات.

وبحسب التقسيم الإداري الجديد، تشتمل ضاحية الرويضات على مناطق «روضة السدر، روضة القرط، الواحة، المطرق، المنحز، السحمة، المالحة، عذيب، ويحد ضاحية الرويضات من الشمال المنطقة الصناعية بالصجعة، ويحدها من الجنوب ضاحية السيوح، ويحدها من الغرب شارع الإمارات العابر.