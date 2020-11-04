بلدية العين تبرم عقداً لاستثمار الأصول الطبيعية

العين (وام)

أبرمت دائرة البلديات والنقل - بلدية مدينة العين، ممثلة في لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار، عقد استثمار محجر الرمل الأحمر في منطقة سيح اللحمة، بهدف خلق فرص استثمارية واقتصادية جديدة في المدينة، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأصول البلدية.

وقال أحمد الظاهري، عضو لجنة تسيير أعمال مكتب الاستثمار في بلدية مدينة العين، إن عقد استثمار محجر الرمل الأحمر يعتبر الأول من نوعه على مستوى إمارة أبوظبي، وسيسهم في ترشيد الإنفاق، وزيادة الإيرادات وفق ضوابط ومعايير محددة تساعد في استقرار الأسعار، ودفع عجلة التنمية والصناعة والبنية التحتية في مدينة العين.